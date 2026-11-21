Lena Gercke (38) steckt mitten im Weihnachtsstress und macht daraus kein Geheimnis. In ihrer Instagram-Story gewährt die Unternehmerin ihren Fans jetzt einen ehrlichen Einblick in ihr aktuelles Dekochaos. Zunächst filmt sich Lena in einem hellen Innenraum selbst. Mit der Hand vor dem Mund wirkt sie ungläubig und überfordert, muss dabei aber auch leicht lächeln. "Leute, ich habe mein Leben einfach nicht mehr unter Kontrolle, soll ich euch mal was zeigen?", fragt sie ihre Follower. Danach dreht sie die Kamera zu ihrer Treppe, die nur zum Teil mit einer grünen Tannengirlande geschmückt ist. Beim Anblick des halbfertigen Werks bittet die zweifache Mutter ganz direkt um Unterstützung. "Oh, mein Gott. Kann dieses Weihnachten bitte ausfallen? Nein, ich brauche Hilfe. Ich brauche einfach Hilfe", fleht sie. Ihre halbfertige Dekoration scheint sie aktuell an ihre Grenzen zu bringen.

Dass es sich bei ihrer Verzweiflung um mehr als nur ein paar fehlende Tannenzweige handelt, macht die Moderatorin mit einer Texteinblendung deutlich. "Echt schwierig gerade. Mental load 100", schreibt sie zu ihrem Clip. Damit verweist sie auf die gedankliche Belastung, die mit der Planung und Organisation rund um die Feiertage einhergeht. Zuvor hatte Lena außerdem kurz eine "Baumgeschichte" erwähnt. Was genau es damit auf sich hat und ob der Baum für zusätzlichen Stress sorgt, verrät sie in der Story allerdings nicht näher.

Schon im vergangenen Jahr hatte Lena deutlich gemacht, wie sehr sie die Vorweihnachtszeit im Alltag fordern kann. Damals berichtete die Blondine ihren Fans von einer nervenaufreibenden Suche: Zwei Stunden lang hatte sie im gesamten Haus nach einer neu bestellten Strumpfhose Ausschau gehalten. Das Kleidungsstück war für die bevorstehende Weihnachtsfeier ihrer Marke LeGer gedacht. Am nächsten Morgen kam die Auflösung: Lena hatte das gute Stück aus Versehen gemeinsam mit dem Versandkarton im Müll entsorgt. Sie beschrieb ihre mentale Verfassung damals als angeschlagen. Mit ihrer unfertigen Treppendeko gibt die Unternehmerin nun erneut einen ehrlichen Einblick in den Trubel, der bei ihr vor den Feiertagen herrscht. Auch bei ihr läuft in der Weihnachtszeit also längst nicht immer alles nach Plan.

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IMAGO / Future Image Lena Gercke, Februar 2025

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