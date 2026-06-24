Neues Zuhause, alter Fluch: Lena Gercke im Pech

Kaum im neuen Zuhause angekommen, schon der nächste Schock: Lena Gercke (38) hat auf Instagram berichtet, dass ihr frisch renoviertes Haus in Berlin von einem Wasserschaden heimgesucht wurde. Auslöser waren heftige Sommergewitter und Unwetter, die zuletzt Teile der Hauptstadt trafen. Das Model zog erst kürzlich gemeinsam mit ihrem Partner Dustin (40) und den beiden gemeinsamen Töchtern in das Haus ein – und erlebte damit gleich in den ersten Tagen eine böse Überraschung. "Und dabei liebe ich doch Sommerregen... nur nicht im Haus", schrieb sie zu den Aufnahmen, die sie mit ihren Fans teilte.

Für Lena ist es offenbar nicht das erste Mal, dass ein Wasserschaden ihr Leben auf den Kopf stellt. In ihrem Posting sprach sie von einem regelrechten Fluch: "Das ist richtig, richtig komisch, Leute. Egal, wo ich hinziehe oder einziehe. Als allererstes habe ich immer mal einen Wasserschaden. Ich weiß nicht, was das für eine Bedeutung hat, aber es klebt an mir, dieser Fluch." Eine humorvolle Reaktion auf eine Situation, die für die ganze Familie sicher alles andere als lustig ist, wie RTL berichtet.

Lena Gercke wurde 2006 als Gewinnerin der ersten Staffel von "Germany's Next Topmodel" bekannt und ist seitdem eine feste Größe im deutschen Modelbusiness. Mit ihrem Partner Dustin Schöne hat sie zwei Töchter. Berlin ist für die Familie nach dem Umzug nun das neue Zuhause – wenn auch der Start dort etwas holpriger ausgefallen ist als erhofft.

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Getty Images Model Lena Gercke, Bambi-Verleihung im November 2025

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Getty Images Lena Gercke und Dustin Schöne

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IMAGO / Future Image Lena Gercke, Februar 2025