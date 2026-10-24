Priscilla Presley sorgt sich um Hollywoodpläne ihrer Enkel

Die Zwillinge Harper (18) und Finley Lockwood (18) haben bereits konkrete Pläne für ihre berufliche Zukunft. Wie Globe Magazine berichtet, wollen die beiden in Hollywood Karriere machen und sich unabhängig von ihrem berühmten Familiennamen einen eigenen Weg aufbauen. Während Harper dem Bericht zufolge eine Laufbahn als Sängerin und Model anstrebt, interessiert sich Finley Lockwood für die Schauspielerei und andere kreative Projekte. Ihre Großmutter Priscilla Presley (81) soll diese Ambitionen jedoch mit Sorge betrachten. Ein Insider erklärte gegenüber dem Magazin: "Sie hat schreckliche Angst vor dem, was auf sie zukommt. Hollywood kann für junge Frauen eine gefährliche Welt sein, ganz gleich, wie gut vernetzt sie sind."

Unterstützung könnten Harper und Finley Lockwood ausgerechnet innerhalb der eigenen Familie finden. Ihre ältere Halbschwester Riley Keough (37) soll die Karrierepläne der Zwillinge aufmerksam verfolgen und künftig auch bei beruflichen Entscheidungen eine Rolle spielen. Die Schauspielerin kennt die Unterhaltungsbranche aus eigener Erfahrung: Mit 14 Jahren arbeitete sie erstmals als Model, mit 20 folgte ihr Schauspieldebüt. Laut Globe Magazine gibt es deshalb aus dem Umfeld des Presley-Nachlasses den Vorschlag, Riley bei künftigen Projekten ihrer Schwestern offiziell einzubinden, etwa als Executive Producerin oder durch eine finanzielle Beteiligung. So könnte sie bei wichtigen Entscheidungen mitreden. Bestätigt ist eine solche Vereinbarung bislang nicht. Der Insider gab zudem zu bedenken, dass Riley dabei eine schwierige Balance finden müsste: Sie soll ihre Schwestern schützen, ihnen zugleich aber genügend Freiraum für ihre eigene kreative Entwicklung lassen.

Harper und Finley Lockwood stammen aus der Ehe von Lisa Marie Presley und dem Musiker Michael Lockwood. Seit dem Tod ihrer Mutter im Januar 2023 soll es für die Familie schwieriger sein, den Kontakt untereinander aufrechtzuerhalten. Bei einem Auftritt im Westgate in Las Vegas sprach Priscilla gegenüber Page Six über die Veränderungen im Familienleben. "Es hat uns gewissermaßen auseinandergebracht. Wissen Sie, wir kamen früher zusammen, haben gemeinsam gegessen und Zeit als Familie verbracht", erklärte sie. Mittlerweile sind die Zwillinge volljährig, führen Beziehungen und verfolgen ihre eigenen Interessen. Dadurch sollen gemeinsame Familientreffen seltener geworden sein. Der Kontakt zu ihren Enkelinnen ist für Priscilla dennoch nicht abgerissen: Anlässlich ihres 18. Geburtstags veröffentlichte sie auf Instagram ein seltenes Foto der beiden. Bereits 2025 standen Harper und Finley Lockwood stärker im öffentlichen Fokus, als sie zusammen mit Priscilla auf dem Cover des Reitsportmagazins EQluxe erschienen.

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Getty Images Lisa Marie Presley, Priscilla Presley und ihre Familie im Juni 2022

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Instagram / priscillapresley Finley Lockwood, Tochter von Lisa Marie Presley

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Getty Images Lisa Marie Presley und Priscilla Presley bei einer Zeremonie im Juni 2022 in Hollywood