Wirbel um Elvis' Stimme: Schwere Vorwürfe gegen KI-Firma

Die Rechteinhaber von Elvis Presley (†42) erheben schwere Vorwürfe gegen die KI-Musikplattform Suno. Sie werfen dem Unternehmen vor, die einzigartige Stimme des 1977 verstorbenen Sängers und damit auch seine Identität ohne Erlaubnis kopiert zu haben. Elvis Presley Enterprises und weitere Urheberrechtsinhaber haben daher am 6. November Klage vor einem Bundesgericht in Kalifornien eingereicht. Auf der Plattform können Nutzer per Texteingabe eigene Songs generieren lassen. Wie es in der besagten Klageschrift heißt, sollen genau dafür im Oktober schon vier Textzeilen gereicht haben: Suno habe daraus einen Song erstellt, dessen Gesang wohl deutlich nach dem Musiker klingen soll. Laut den Klägern enthielt der kurze Textbefehl außerdem den Namen des King of Rock and Roll. Unabhängig bestätigt sind diese Angaben bisher aber nicht. Sie müssen erst im Laufe des Gerichtsverfahrens genau geprüft werden, wie The Blast berichtet.

In ihrer Klage nennen die Rechteinhaber gleich mehrere KI-Aufnahmen als konkrete Beispiele. Darin sollen erkennbare Merkmale von Elvis' Stimme zu hören sein. Doch damit nicht genug: Suno soll des Weiteren die Rechte an 859 Kompositionen verletzt haben. Darunter sind laut den Klägern berühmte Hits wie "Can't Help Falling in Love", "All Shook Up" und "Don't Be Cruel". Das Unternehmen weist die Anschuldigungen vehement zurück. Sprecherin Cat McCormack betonte gegenüber The Verge, die Plattform solle es den Nutzern ermöglichen, originelle Musik zu erschaffen. Es gehe nicht darum, die Identität bekannter Künstler gezielt auszubeuten. Nach Angaben von Suno sind Prompts, die Namen bestimmter Künstler oder Songs enthalten, verboten. Hochgeladene Audiodateien und Texte würden von externen Anbietern überprüft, und man arbeite weiter an den Schutzmaßnahmen. Die Kläger zweifeln aber daran, dass diese genannten Vorkehrungen ausreichend greifen. Ob Elvis' Persönlichkeits- oder Urheberrechte tatsächlich verletzt wurden, hat noch kein Gericht festgestellt. Auch die geforderten Entschädigungen wurden bis dato nicht zugesprochen.

Eine wichtige Rolle in dem Fall spielt ein Gesetz aus dem US-Bundesstaat Tennessee, das seit Juli 2024 gilt: der Ensuring Likeness, Voice and Image Security Act, kurz ELVIS Act. Die nach dem Sänger benannte Regelung schützt erkennbare Stimmen und Erscheinungsbilder, auch vor einer unerlaubten Nachbildung durch künstliche Intelligenz. Auf dieses Gesetz stützen sich die Kläger. Es ist nicht das erste Mal, dass Elvis' Rechteinhaber im Zusammenhang mit KI vor Gericht ziehen. Schon im Oktober reichten sie Klage gegen das Unternehmen Anthropic ein. Der Vorwurf in dem Fall: Geschützte Liedtexte aus 274 Kompositionen seien angeblich ohne Erlaubnis für das Training der KI Claude verwendet worden. Anthropic bestreitet das jedoch. Elvis starb am 16. August 1977 im Alter von 42 Jahren. Seine markante Stimme gilt als zentraler Teil seines beeindruckenden musikalischen Vermächtnisses. Wie sie fast 50 Jahre nach seinem Tod genutzt werden darf, steht jetzt im Mittelpunkt des Rechtsstreits.

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Getty Images Elvis Presley, Musiker

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Getty Images Elvis Presley (†), Sänger

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