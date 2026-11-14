Priscilla Presley ist von diesem Gericht besonders angetan

Priscilla Presley (81) hat bei einem Besuch in der Region Basel gezeigt, warum ihr ausgerechnet die Schweiz so sehr am Herzen liegt. Bei einem gemeinsamen Mittagessen im Restaurant Sonne in Bottmingen stellte Jacqueline Raphael der ehemaligen Ehefrau von Elvis Presley (†42) eine regionale Spezialität vor. Jacqueline ist Präsidentin des Schweizer Elvis-Show-Fanclubs. Auf den Tisch kam eine Basler Mehlsuppe: dunkelbraun, warm und natürlich würzig. Wie Blick dazu berichtet, war die Schauspielerin schon nach dem ersten Löffel sehr neugierig geworden. "Was ist das?", wollte sie direkt von ihrer Gastgeberin wissen. Jacqueline klärte ihre Tischbegleiterin auf: Es handle sich um Mehlsuppe, eine völlig typische Spezialität aus der Gegend. Die Antwort kam bei Priscilla offensichtlich richtig gut an. Sie war von dem Gericht so begeistert, dass sie ihren Teller bis auf den letzten Rest vollständig auslöffelte. Am Ende blieb von der Suppe nichts mehr übrig.

Damit war die Sache für Priscilla allerdings noch nicht erledigt. Die Schweizer Spezialität hat ihr offenbar so gut geschmeckt, dass sie das Gericht in Zukunft auch selbst nachkochen möchte. Daher wandte sie sich mit einer direkten Bitte an ihre Gastgeberin. "Du musst mir verraten, wie man sie zubereitet", sagte sie laut dem Bericht zu Jacqueline. Die Fanclub-Präsidentin hatte den Star zum Mittagessen nach Bottmingen eingeladen. Ganz allein war Priscilla bei ihrem Schweizbesuch nicht unterwegs: Auch ihr Sohn Navarone Presley begleitete sie bei dem Trip. Der kulinarische Abstecher war dabei nur ein Teil ihres Aufenthalts in Basel. Während ihrer Zeit in der Stadt teilte Priscilla auch Erinnerungen an den King of Rock and Roll, der 1977 gestorben ist. Zudem sprach sie darüber, was sie so eng mit der Schweiz verbindet.

Priscilla und Jacqueline kennen sich nicht erst seit dieser kulinarischen Begegnung. Die zwei Frauen verbindet schon seit Jahren ein vertrautes Verhältnis, und das war auch beim gemeinsamen Essen zu spüren. Für Jacqueline spielt Elvis schon seit ihrer Kindheit eine zentrale Rolle. Durch seine Musik kam sie damals nämlich zum ersten Mal mit der englischen Sprache in Kontakt. Heute steht sie als Präsidentin an der Spitze des Schweizer Elvis-Show-Fanclubs. Priscilla war selbst mit dem Sänger verheiratet. Irgendwann entschied sie sich aber, Elvis zu verlassen und ihren eigenen Weg ohne ihn zu gehen. Aus der Ehe stammt die gemeinsame Tochter Lisa Marie Presley (†54), die inzwischen verstorben ist. Navarone, der seine Mutter jetzt in die Schweiz begleitete, kam aus einer späteren Beziehung der TV-Bekanntheit zur Welt. Bis heute wird Priscilla eng mit dem Namen Presley und dem Erbe des King of Rock and Roll in Verbindung gebracht.

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Getty Images Priscilla Presley im Juni 2024

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IMAGO / Cinema Publishers Collection Priscilla Presley und Elvis bei ihrer Hochzeit 1967

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