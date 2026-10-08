Seltenes Foto zeigt Elvis' Enkelinnen zum 18. Geburtstag

Priscilla Presley (81) ist nun Großmutter zweier erwachsener Zwillinge: Die Töchter ihrer 2023 verstorbenen Tochter Lisa Marie Presley (†54) feierten gestern ihren 18. Geburtstag. Anlässlich dessen teilte die Ex-Frau von Elvis Presley (†42) ein Bild von Harper und Finley auf Instagram, auf dem sie Kopf an Kopf mit ernster Miene vor der Kamera posieren. "Alles Gute zum Geburtstag, Harper und Finley", schrieb Priscilla zu der Aufnahme.

Die Zwillinge stammen aus Lisa Maries Beziehung mit dem Musiker Michael Lockwood. Trotz ihrer berühmten Familie sind Harper und Finley fernab des Rampenlichts aufgewachsen – ein neues Bild ist also eine absolute Rarität. Kein Wunder also, dass das Interesse der Öffentlichkeit groß ist. In der Kommentarspalte drehte sich schnell alles um die Ähnlichkeiten innerhalb der Familie. Viele Follower erkennen in Harper die Großmutter wieder, während Finley sie an ihre Mutter Lisa Marie und sogar an Elvis in jungen Jahren erinnert. "Das sind definitiv starke Presley-Gene – bis in die vierte Generation", lautet ein weiterer Kommentar.

Harper und Finley mussten in den vergangenen Jahren einen schweren Verlust verkraften. Ihre Mutter Lisa Marie ist am 12. Januar 2023 im Alter von 54 Jahren verstorben. Die Sängerin hatte neben den Zwillingen noch zwei weitere Kinder aus ihrer früheren Beziehung mit Musiker Danny Keough: Tochter Riley (37) und Sohn Benjamin Keough (†27). Nach ihrem Tod habe sich die Familie "entzweit", räumte Oma Priscilla im Frühjahr in einem Interview ein. Harper und Finley gingen mittlerweile hauptsächlich ihren eigenen Interessen nach. "Sie haben ihre Freunde und machen einfach ihr Ding", erklärte Priscilla.

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Instagram / priscillapresley Harper und Finley Lockwood, Enkelinnen von Priscilla Presley

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Imago Priscilla Presley, Memphis, 2026

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Getty Images Lisa Marie und Priscilla Presley, Dezember 2005