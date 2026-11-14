Goldie Hawn verrät, wie sie in Elvis' privater Suite landete

Goldie Hawn (80) durfte mit ihrem Vater drei Wochen in Elvis Presleys (†42) privater Suite in Las Vegas wohnen. In der "Jennifer Hudson Show" erzählte die Schauspielerin, dass sie den Sänger Jahre zuvor in den NBC-Studios kennengelernt hatte. Damals probte sie gerade für die Comedyshow "Rowan & Martin's Laugh-In". Als sie Elvis grüßte, strich er ihr unvermittelt durchs Haar und sagte: "Du siehst aus wie ein Küken, das gerade geschlüpft ist." Einige Jahre später begegneten sie sich in Las Vegas wieder, wo Goldie im Hilton Hotel auftrat. Elvis lud sie und ihren Vater Edward Rutledge Hawn daraufhin ein, bei ihm unterzukommen.

Die Einladung war für Goldie etwas Besonderes. "Er hat nicht viele Leute dort hineingelassen", sagte sie in der Talkshow über Elvis' Suite. Auch an ihre Reaktion auf seinen ersten Spruch erinnerte sie sich noch genau: Nach außen bedankte sie sich höflich, insgeheim fragte sie sich aber: "Wirklich? Sehe ich so aus?" Die drei Wochen mit ihrem Vater in der Suite behielt sie in bester Erinnerung. Den Sänger, der 1977 starb, beschrieb sie als "ganz wunderbaren, wunderbaren Menschen". Auch sein Aussehen beeindruckte sie: "Er war so schön, dass es einem den Atem raubte. Er war so gutaussehend", schwärmte Goldie.

Auch über ihren langjährigen Partner Kurt Russell (75) sprach die Schauspielerin in der Sendung. Die beiden sind seit 1983 zusammen und haben nie geheiratet. "Er ist so attraktiv", sagte Goldie und fügte hinzu: "Wir sind zwar ein paar Jahre älter geworden, aber er sieht immer noch so gut aus." Sie liebe auch seine Persönlichkeit und bezeichnete ihn als "den besten Vater". Gemeinsam haben die beiden einen Sohn, Wyatt Russell. Aus ihrer früheren Ehe mit Bill Hudson (77) hat Goldie die Kinder Kate (47) und Oliver Hudson (50). Kurts Sohn Boston Russell stammt aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Season Hubley.

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Getty Images Goldie Hawn bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Elvis Presley (†), Sänger

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