Spice Girls: Melanie C. heizt die Comeback-Gerüchte an

Melanie Chisholm (52) hat jetzt den bisher deutlichsten Hinweis auf eine mögliche Reunion der Spice Girls gegeben. Gegenüber dem australischen YouTube-Kanal "7You" erklärte die Sängerin, dass innerhalb der Gruppe aktiv über ein gemeinsames Comeback gesprochen werde – und das kurz vor einem besonderen Meilenstein: Im Juli 2026 jährt sich die Veröffentlichung der ikonischen Single "Wannabe" zum 30. Mal. "Absolut, es wäre ein Verbrechen, es nicht zu tun", sagte die 52-Jährige und ergänzte: "Wir diskutieren ständig, was wir gerne machen würden."

Melanie sprach dabei auch offen über die Herausforderungen, die ein Wiedersehen der fünf Frauen mit sich bringt. "Das Problem, das wir haben, und der Grund, warum wir uns oft nicht zusammentun und Dinge machen, ist, dass es uns so wertvoll ist. Wir wollen nichts Falsches tun", erklärte sie und fügte hinzu: "Es ist schwer, fünf Menschen zur Einigung zu bringen, und wenn wir uns einigen, ist es sehr magisch und sehr besonders – also drücke ich die Daumen, dass wir etwas auf die Beine stellen können." Neben einer möglichen Reunion hat Melanie gerade selbst alle Hände voll zu tun: Am 1. Mai erschien ihr neuntes Studioalbum "Sweat".

Die Aussagen der Spice-Girls-Sängerin überraschen umso mehr, weil Bandkollegin Melanie B. (50) zuletzt in einem Interview mit dem Magazin Hello! eine gemeinsame Tournee zum Jubiläum ausdrücklich verneint hatte. Ob nun doch etwas in Planung ist, bleibt offen – die übrigen Mitglieder Victoria Beckham (52), Emma Bunton (50) und Geri Horner (53) haben sich bislang nicht öffentlich zu einer möglichen Reunion geäußert. Die Gruppe war 1996 mit "Wannabe" weltberühmt geworden und gilt bis heute als eine der erfolgreichsten Girlbands aller Zeiten.

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Getty Images Mel C, Sängerin

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Getty Images Die Spice Girls im Jahr 1998

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Getty Images Melanie B., Sängerin