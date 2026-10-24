Süß: Königin Silvia enthüllt ihr Handy-Hintergrundbild

Königin Silvia (82) hat während des dreitägigen Staatsbesuchs von Singapur einen unerwartet privaten Einblick gewährt. Auf offiziellen Aufnahmen vom letzten Tag des Besuchs hält die schwedische Königin ihr auffällig rotes iPhone in der Hand – und wer genauer hinschaut, erkennt auf dem beleuchteten Display das persönliche Hintergrundbild der Königin. Entdeckt hat das Detail zuerst Royalexpertin Sarah Williams, die auf Instagram anmerkte, dass kein Geringerer als Ehemann König Carl Gustaf (80) den Bildschirm seiner Frau ziert. "Ich schmelze total dahin! Das ist ein zuckersüßer Einblick in die Beziehung des Königspaares, den wir eigentlich gar nicht sehen 'sollten'", schwärmte daraufhin auch Noréa Dahlskog, Reporterin von Svensk Damtidning.

Das Programm des Staatsbesuchs war mit zwei festlichen Dinnern, mehreren Mittagessen und Außenterminen straff getaktet, weshalb Silvia ihr Smartphone immer griffbereit hielt, um mit eigenen Fotos persönliche Erinnerungen an die Termine festzuhalten. Der flüchtige Blick auf das Display zeigte, dass die royalen Eheleute, die in diesem Jahr goldene Hochzeit feierten, nicht nur repräsentieren, sondern auch im Alltag verbunden sind. "Manchmal vergisst man leicht, dass sie eben nicht nur das Königspaar von ganz Schweden sind – sondern auch ein echtes Liebespaar", betonte die Journalistin das Besondere an dem Schnappschuss. Dieser unerwartete Moment hinter den Kulissen bewies einmal mehr, wie stilvoll und nahbar die Königin selbst im größten Trubel agiert.

Dass Silvias Smartphone kleine Geschichten erzählt, ist für aufmerksame Beobachter keine Neuheit. Die Königin wechselte in der Vergangenheit regelmäßig ihre Accessoires und zeigte sich bereits mit Hüllen in Kornblumenblau, im Leopardenmuster oder mit privaten Fotos. Besonders familiär war eine eigens angefertigte Hülle, auf der Prinzessin Estelle (14) zu sehen war – diese nutzte Silvia zwischen 2016 und 2018. Mit dem aktuellen Porträt ihres Ehemannes schließt sich nun der Kreis einer herzerwärmenden Tradition. Fernab von Hofprotokoll und offiziellen Pflichten zeigte sich so für einen kurzen Augenblick die private Seite eines Paares, das auch nach Jahrzehnten noch mit charmanten Gesten zu überraschen weiß.

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Prinzessin Victoria, Tochter Estelle, Königin Silvia, Prinzessin Sofia, Prinz Oscar und Prinz Daniel