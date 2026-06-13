Goldene Hochzeit: König Carl Gustaf ehrt Königin Silvia

Kurz vor ihrem großen Ehejubiläum erlebt Königin Silvia von Schweden (82) im königlichen Palast in Stockholm einen ganz besonderen Gänsehautmoment: König Carl Gustaf (80) ehrt seine Frau persönlich mit der Seraphimmedaille, der höchsten Auszeichnung des Landes. Vor den Augen der Familie – darunter Prinzessin Victoria (48), Prinz Carl Philip (47) und Prinzessin Madeleine (44) – steckt der Monarch seiner Ehefrau die Medaille an und würdigt damit ihr jahrzehntelanges Engagement. Wie das schwedische Königshaus auf Instagram mitteilt, ist die Ehrung sowohl ein historisches als auch ein höchst emotionales Zeichen, nur wenige Tage bevor die beiden ihre goldene Hochzeit feiern.

Die Seraphimmedaille gilt nach Angaben des Hofes als älteste Verdienstmedaille der Welt, die bis heute vergeben wird. Gewürdigt wurde damit Silvias jahrzehntelanger Einsatz für Menschen, die besondere Unterstützung brauchen. Dazu zählen unter anderem Kinder ohne verlässliche erwachsene Bezugspersonen, Kinder mit Missbrauchserfahrungen, Menschen mit Demenz und Kinder mit Behinderungen. Auf den vom Palast veröffentlichten Fotos ist zu sehen, wie die Familie den Moment sichtbar bewegt verfolgt. Ein Motiv zeigt die 82-Jährige, wie sie die Auszeichnung entgegennimmt, während ihre Kinder mit breitem Lächeln applaudieren. Nach Informationen von Bunte ist die Medaillenzeremonie zugleich der emotionale Auftakt für mehrere Festtage, mit denen das Königspaar in Stockholm seine 50 Ehejahre feiern wird.

Laut dem Magazin sollen die Feierlichkeiten mit einem Gottesdienst beginnen, bevor Carl Gustaf und Silvia per Boot und Kutsche durch die Stadt fahren. Später sind ein Bürgerfest im Kungsträdgården, ein Konzert in der Oper und ein anschließendes privates Dinner im Schloss geplant, zu dem auch Schwiegersohn Chris O'Neill (51) und die Enkel erwartet werden – einzig Prinzessin Estelle (14) soll wegen einer Sprachreise fehlen. Für die Königin schließt sich damit ein besonderer Kreis: Vor einigen Monaten erinnerte sie sich in der TV-Dokumentation "Das Königspaar – 50 Jahre zusammen" daran, wie fremd ihr das Leben am Hof nach der Hochzeit 1976 zunächst vorkam. Fünf Jahrzehnte später steht sie nun als anerkannte Schlüsselfigur der Monarchie im Mittelpunkt – umgeben von ihrer Familie, die ihr Lebenswerk mit Applaus feiert.

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Instagram / kungahuset König Carl Gustaf und Königin Silvia 2025

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Getty Images Schwedische Königsfamilie

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Getty Images König Carl Gustaf von Schweden mit seiner Frau, Königin Silvia im Dezember 2020