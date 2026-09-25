25 Jahre Ehe: So schaffen es Andre Agassi und Steffi Graf

Andre Agassi (56) und Steffi Graf (57) feiern im Oktober ihren 25. Hochzeitstag. Seit einem Vierteljahrhundert gehen die beiden Tennislegenden gemeinsam durchs Leben – und ihre Beziehung wirkt bis heute erstaunlich stabil. Für Andre ist das allerdings kein Selbstläufer. Im Gespräch über seine Ehe macht er deutlich, dass hinter der langjährigen Partnerschaft vor allem gegenseitiges Verständnis und täglicher Einsatz stecken. "Wir arbeiten jeden Tag daran, und ich werde damit nie aufhören", erklärte der frühere Tennisstar bereits im Gespräch mit E! News. Für ihn seien vor allem "Respekt, Disziplin und Verpflichtung" entscheidend. Große Gesten brauche es dafür offenbar gar nicht.

Andre und Steffi genießen vor allem den gemeinsamen Alltag: "Wir kochen gerne zusammen. Wir wandern gerne zusammen. Wir gehen sogar gerne gemeinsam Lebensmittel einkaufen", schwärmte er. Wie gut die beiden einander nach all den Jahren kennen, zeigt sich auch in Andres aktuellem Gespräch mit Hello!. Der 56-Jährige ist derzeit als Kapitän von Team World beim Laver Cup im Einsatz – und kann sich dabei auf die Unterstützung seiner Frau verlassen. "Sie sieht mich gern glücklich, genauso wie ich sie gern glücklich sehe", erklärt Andre. Steffi wisse, wie wichtig ihm diese Aufgabe sei. Über seine eigenen Eigenheiten kann der ehemalige Tennisprofi dabei lachen: Er habe ihr immer versprochen, weder zu beschäftigt noch zu gelangweilt zu sein – denn in beiden Fällen könne er "ziemlich gefährlich" werden.

Tennis bestimmt das Privatleben der beiden überraschenderweise kaum. Zwar tauschen sich Andre und Steffi gelegentlich über den Sport aus, oft seien viele Erklärungen aber gar nicht nötig. Gerade weil beide jahrelang selbst an der Weltspitze spielten, hätten sie verstanden, was der andere durchmachte. Vieles habe man deshalb "nicht sagen müssen", beschreibt Andre ihre Verbindung. Wie viel ihm seine Frau bedeutet, zeigt Andre auch öffentlich immer wieder. Zum Valentinstag bezeichnete er Steffi liebevoll als die "Liebe meines Lebens" und nannte sie sogar sein "Einhorn". Trotz jahrzehntelanger Beziehung scheint die Bewunderung füreinander also nicht verschwunden zu sein.

Zum ersten Mal begegneten sich Andre und Steffi bereits 1992 in Wimbledon. Damals gewannen beide den Einzeltitel des traditionsreichen Turniers. Zur großen Liebe wurde die Bekanntschaft allerdings erst Jahre später: 1999 kamen sich die beiden näher und wurden schließlich ein Paar. Zwei Jahre später, am 22. Oktober 2001, heirateten sie in Las Vegas. Auch sportlich gehören beide zu den erfolgreichsten Tennisprofis der Geschichte. Steffi gewann 22 Grand-Slam-Einzeltitel, Andre acht. Besonders außergewöhnlich war Steffis Saison 1988: Damals gewann sie alle vier Grand-Slam-Turniere sowie Olympia-Gold und schaffte damit den sogenannten Golden Slam. Zusammen bringen es die Eheleute auf beeindruckende 30 Grand-Slam-Titel.

Gemeinsam haben Andre und Steffi zwei inzwischen erwachsene Kinder, Jaden und Jaz. Dass diese trotz ihrer berühmten Eltern bodenständig geblieben sind, macht Andre stolz. "Sie sind erstaunlich ausgeglichen", schwärmt er gegenüber Hello!. Für ihn liege das auch daran, dass die Kinder zu Hause einen normalen Blick auf Ruhm und Erfolg vermittelt bekommen hätten. "Sie lernen aus dem, was wir tun, nicht aus dem, was wir sagen", erklärt er. Mit der Silberhochzeit steht der Familie nun das nächste besondere Jubiläum bevor.

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Getty Images Andre Agassi und Steffi Graf beim Champions Ball von Wimbledon 1992

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Getty Images Steffi Graf und Andre Agassi feiern den Sieg beim Pickleball Slam 3 in der Michelob Ultra Arena in Las Vegas

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Imago Steffi Graf und Andre Agassi beim Tennis-Demo-Event des Sports Festival 2024 in Cluj-Napoca, Rumänien

Instagram / agassi Steffi Graf und Andre Agassi gewinnen 1992 beide Wimbledon

Getty Images Andre Agassi und Steffi Graf beim Boxkampf De La Hoya vs. Trinidad im Mandalay Bay, Las Vegas, am 18. September 1999

Imago Andre Agassi und Steffi Graf nach dem Dinner im Restaurant Stresa in Paris

Imago Steffi Graf und Andre Agassi küssen sich bei ihrer Aufnahme in die International Tennis Hall of Fame in Newport, 2004

Imago Bei der Agassi-Gala in Las Vegas: Andre Agassi und Steffi Graf, 29. Oktober 2011

Imago Steffi Graf und Andre Agassi beim Deutschen Medienpreis 2008 im Kurhaus Baden-Baden

Getty Images Andre Agassi und Steffi Graf plaudern nach einer intensiven Trainingseinheit in der Rod Laver Arena, Melbourne, 6. Januar 2000