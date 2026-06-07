Die Bühne "rettete" Anna-Maria Zimmermann nach ihrem Koma

Anna-Maria Zimmermann (37) hat sich in einem emotionalen Interview offen über eine der schwersten Phasen ihres Lebens geäußert. Im SWR4 Promitalk sprach die Schlagersängerin über den Hubschrauberabsturz im Jahr 2010, bei dem sie lebensgefährlich verletzt wurde und ins Koma fiel. Noch heute erklärt sie, dass ihr Bauchgefühl sie damals eigentlich gewarnt habe, nicht in den Helikopter einzusteigen. Nach dem Aufwachen aus dem Koma habe sie lange Zeit mit sich selbst gehadert – und erst durch die Bühne wieder Kraft gefunden. "Die Bühne hat mich gerettet", betonte sie im Gespräch.

Die Musik und ihre Auftritte seien es gewesen, die ihr geholfen hätten, nach dem Unfall weiterzumachen. Zusätzliche Unterstützung fand Anna-Maria auch durch Hypnose. Im Interview blickte sie außerdem auf ihre Anfänge zurück: Vor 20 Jahren startete ihre Karriere mit dem Casting bei "Deutschland sucht den Superstar". Rückblickend sieht sie es kritisch, wie viel sie damals in Interviews aus ihrem Privatleben preisgegeben hat. Als berufstätige Mutter stellt sie sich auch heute noch Kritik entgegen und freut sich auf ihre kommende Tournee, bei der sie dem Publikum nach eigenen Worten "die ganze Anna" zeigen möchte – und nicht nur die Partymaus vom Ballermann.

Die Sängerin betonte zuletzt immer wieder, dass sie weit mehr als ihr Mallorca-Image zu bieten hat. Ihre Ballermann-Auftritte hatte sie für den Sommer ohnehin auf Eis gelegt, um Platz für ein jüngeres Publikum zu machen, das die Insel in den Sommerferien und während der WM bevölkert. Anna-Maria ist Mutter zweier Söhne und blickt auf eine über zwei Jahrzehnte lange Karriere im deutschen Schlager zurück.

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Getty Images Anna-Maria Zimmermann im November 2024

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Juergen Schwarz/Getty Images Anna-Maria Zimmermann bei DSDS 2006

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Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann und ihre zwei Söhne Matti und Sepp, Oktober 2024