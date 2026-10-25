Absagen-Zoff: Romee Strijd widerspricht Victoria's Secret

Die diesjährige Fashionshow von Victoria's Secret sorgte für Trubel – jedoch nicht nur wegen der schönen Looks. Einige der altbekannten Engel durften in diesem Jahr nicht mitlaufen und wurden zum Beispiel durch Influencer ersetzt. Besonders nachdem Romee Strijd (31) sich online dazu geäußert hatte, dass sie in diesem Jahr schlecht behandelt und nicht für den Laufsteg ausgewählt worden war, sah sich die Marke gezwungen, ein eigenes Statement zu veröffentlichen. Gegenüber Vanity Fair erklärte ein Sprecher von VS: "Romee nimmt bei Victoria’s Secret einen wichtigen Platz ein, und wir schätzen ihre langjährige Verbindung zur Marke sowie das Engagement, das sie während ihrer gesamten Karriere bei uns gezeigt hat, sehr. Wir können bestätigen, dass der Casting-Direktor sie und ihr Team bereits am 6. September darüber in Kenntnis gesetzt hatte, dass sie aus dem Verfahren entlassen wurde."

Romee meldet sich unter einem Beitrag, der das Statement auf Instagram geteilt hatte, und hält dagegen. Die zeitliche Einordnung soll so nicht stimmen. "Und wie kommt es dann, dass ich erst am 10. September überhaupt zum Casting vorgeladen wurde?", fragt sie in den Kommentaren. Wie die beiden unterschiedlichen Daten zusammenpassen, ist bislang ungeklärt. Weder ein mögliches Kommunikationsproblem noch andere Abläufe wurden bisher bestätigt. Romee war von 2014 bis 2018 fester Bestandteil jeder Show. In ihrem ersten Statement versuchte Romee, sich versöhnlich zu geben: "Wie auch immer, es ist ein abgeschlossenes Kapitel und es wird wahrscheinlich eine gute Show", sagte sie auf TikTok.

In Romees erstem Statement kritisierte sie hauptsächlich nicht, dass sie nicht für den Laufsteg ausgewählt wurde. Ihr Fokus lag darauf, dass die Verantwortlichen für das Casting nicht gut mit ihr und anderen Models umgegangen seien. Angeblich wurde sie nach dem Casting wochenlang zappeln gelassen – und erst einige Tage vor der Show kam dann die Absage. "Ich glaube nicht, dass ich in Zukunft noch zu Castings gehen werde, weil mir die Art und Weise nicht gefallen hat. Ich mag nicht, wie der gesamte Ablauf gelaufen ist. Ich mag nicht, wie ich behandelt wurde, und ich möchte natürlich die positiven Erinnerungen behalten", erklärte sie in ihrem Video.

Anzeige Anzeige

Getty Images Romee Strijd bei der Premiere von "El Ser Querido (The Beloved)" beim 79. Filmfestival Cannes, Palais des Festivals, 16. Mai 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Model Romee Strijd

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner, Bella Hadid, Megan Thee Stallion, Adriana Lima und Vittoria Ceretti bei der Victoria's-Secret-Show 2026 in Los Angeles