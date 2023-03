Cooles Foto: So groß ist Romee Strijds zweites Baby schon!

Sie werden so schnell groß – denkt sich wohl auch Romee Strijd (27)! Gemeinsam mit ihrem Verlobten Laurens van Leeuwen (32) hat das Topmodel eine Familie gegründet: Sie sind stolze Eltern von zwei Mädchen. Töchterchen June hat erst im vergangenen November das Licht der Welt erblickt. Doch die Zeit vergeht wie im Flug: Aktuelle Fotos zeigen jetzt, wie groß Romees Jüngste schon geworden ist!

Die Familie macht gerade Urlaub in Abu Dhabi. Von dort veröffentlichte Mama Romee nun die ersten Schnappschüsse mit ihren Kids auf Instagram: Ein besonders cooles Foto zeigt das Model mit Töchterchen June im Arm in einem flachen Pool – beide Mädels tragen stylishe Sonnenbrillen. Hier fällt auch besonders auf, wie schnell June gewachsen ist! "Was gebt ihr der Kleinen zu essen? Hast du Steroide in der Muttermilch?", witzelte auch ein Follower in den Kommentaren.

Weiteres Diskussionsthema in der Kommentarspalte: Wem sehen Mint und June ähnlicher – Mama oder Papa? "Also die Mädchen sind ja wirklich Kopien von Laurens", merkte eine Userin an. Eine andere hielt dagegen: "Deine Töchter sehen aus wie du! So schön." Was sagt ihr: Nach wem kommen die beiden? Stimmt ab!

Instagram / romeestrijd Romee Strijd und Laurens van Leeuwen mit ihren Töchtern Mint und June

Instagram / romeestrijd Laurens van Leeuwen mit seinen Töchtern Mint und June

Instagram / romeestrijd Romee Strijd, Topmodel

Wem sehen Mint und June ähnlicher: Romee oder Laurens? Ganz klar Mama! Sie sehen aus wie Papa! Abstimmen Ergebnis anzeigen



