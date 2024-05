Tag zwei: So glänzen die Stars beim Filmfestival in Cannes!

Beim berühmten Filmfestival in Cannes zeigen sich auch 2024 die Stars und Sternchen der Filmbranche von ihrer besten Seite. Das prestigeträchtige Event an der französischen Riviera hat zwar gerade erst begonnen – dennoch gibt es auf der "Second Act"-Premiere bereits einige tolle Looks zu entdecken. Einen Hingucker bietet Heidi Klum (50). Bereits bei der Ankunft am Flughafen versprühte sie gute Laune in einer pinken Lederjacke mit dazu passender Birkin Bag und später ganz sexy in Schwarz. Auf dem roten Teppich strahlt die Germany's Next Topmodel-Jurorin dann in einer glamourösen Robe in Rot samt langer Schleppe. Der voluminöse Rock des Kleides erinnert an eine Blume und lässt mit einem hohen Schlitz den Blick auf ihre Beine frei.

Meryl Streep (74) präsentiert gleich zwei Looks. Zunächst betrat die Schauspielerin den roten Teppich in einem maritimen Hosenanzug in Weiß samt gestreiftem Hemd und Hut. Kurz darauf wechselt sie dann in ein schlichtes, aber elegantes weißes Kleid, um auf der Bühne die Ehrenpalme von Kollegin Greta Gerwig (40) entgegenzunehmen. Ebenfalls ganz in Weiß schwebt Romee Strijd (28) über den Teppich – das Model wählt ein trägerloses Kleid mit Schleppe, welches überall mit Federn besetzt war.

Etwas Hollywood-Glamour bringt Jane Fonda (86) in die Veranstaltung. Die "Grace and Frankie"-Darstellerin glänzte in einem schwarzen Jumpsuit mit Paillettenbesatz sowie einem goldenen Mantel mit Leopardenmuster. Und noch jemand begeisterte die Massen mit seinen Posen auf dem Teppich: Messi, der Hund aus "Anatomie eines Falls", durfte ebenfalls das Filmfest besuchen. Auf den Stufen präsentierte der niedliche Filmstar den Fotografen, was er so alles drauf hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum beim Cannes Film Festival 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Meryl Streep beim Cannes Film Festival 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Meryl Streep beim Cannes Film Festival 2024

Getty Images Romee Strijd beim Cannes Film Festival 2024

Getty Images Jane Fonda beim Cannes Film Festival 2024

Getty Images Messi, der "Anantomy of A Fall"-Hund

Anzeige Anzeige

Welcher Look gefällt euch am besten? Die rote Robe von Heidi! Die zwei Looks von Meryl. Das Federnkleid von Romee! Der Glamour-Look von Jane. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de