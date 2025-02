Victoria's-Secret-Engel Romee Strijd ist GNTM-Gastjurorin

Germany's Next Topmodel-Fans aufgepasst: Am Donnerstag wird niemand Geringeres als Victoria’s Secret-Engel Romee Strijd (29) an der Seite von Heidi Klum (51) zu sehen sein. Das niederländische Model übernimmt bei der beliebten Castingshow die Rolle der Gastjurorin, während die Kandidatinnen den sogenannten "Butterfly Walk" meistern müssen. "Ich freue mich riesig, Gastjurorin bei GNTM zu sein, vor allem, weil ich immer zu Heidi aufgeschaut habe und alle ihre Victoria's Secret-Shows gesehen habe. In dieser Staffel neben ihr zu sein, ist also ein wahrgewordener Traum", schwärmt Romee laut einer Pressemitteilung von ProSieben. Für die Show ist diese Zusammenarbeit ein echter Höhepunkt, da Romee und Heidi beide als Victoria’s Secret-Stars weltbekannt sind.

Für den Butterfly Walk hat der Designer Kevin Germanier exklusive Outfits entworfen, die speziell für diesen besonderen Moment entstanden sind. Die Models schlüpfen aus überdimensionalen Kokons, um ihre Schmetterlingsflügel zu präsentieren – ein Szenario, das von der magischen Welt von Wes Anderson und Alice im Wunderland inspiriert ist. "Ich freue mich, dass das Fashion-Genie Kevin Germanier auch dieses Jahr meine Models einkleidet", freut sich Heidi über das Mitwirken des Designers. Auch die Kandidatinnen zeigen sich begeistert. "Ich freue mich auf den Look und darauf, Kevin Germaniers Designs zu tragen. Ich bin gespannt, was für ein schönes Kleid ich bekomme", schwärmt beispielsweise Modelanwärterin Daniela.

Bei den Männern ist ebenfalls eine besondere Fashion Show angesetzt: Unter den strengen Augen von Heidi und Gastjurorin Eva Herzigova (51) präsentierten die Kandidaten Designs des Modeschöpfers Karl Lagerfeld (✝85). Dass sie ausgerechnet in Kreationen des weltberühmten Modezars über den Catwalk laufen durften, hat bei den Männern für große Begeisterung gesorgt. "In keiner Staffel war die erste Fashion Show für so einen großen Namen. Etwas Besseres könnte es gar nicht geben", erklärte der 24-jährige Kevin.

Getty Images Heidi Klum bei "Victoria's Secret", 2001

Getty Images Karl Lagerfeld im März 2013 in Paris

