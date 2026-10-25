Dieser Monet entging Sylvester Stallone für 130 Mio. Dollar

Sylvester Stallone (80) verdiente sein Geld nicht nur mit Filmen, sondern bewies bereits in den 1980er-Jahren ein besonderes Händchen für Kunst. Im Podcast "The Overlap" erzählte der "Rocky"-Star von einem Verkauf, den er später bereute. Einst hatte er ein Gemälde von Claude Monet für rund 110.000 Dollar, umgerechnet etwa 98.000 Euro, gekauft. Später trennte er sich jedoch wieder von dem Werk. Jahre später bekam er die Möglichkeit, dasselbe Gemälde zurückzukaufen – allerdings zu einem Preis, der es in sich hatte. "Da war dieser eine Monet, er heißt "Haystacks", ich habe ungefähr 110.000 Dollar dafür bezahlt. Der Typ wollte ihn mir für etwa 130 Millionen Dollar zurückverkaufen", berichtete Sylvester im Podcast. Neben Monet umfasst seine Sammlung auch Werke von Pablo Picasso und Andy Warhol (†58). Einige Kunstwerke, die sich heute in seinem Zuhause befinden, sollen jeweils rund 35 Millionen Euro wert sein.

In den 1980er-Jahren investierte Sylvester einen Teil seiner Einnahmen aus Hollywood gezielt in Kunst. Zu dieser Zeit waren Gemälde heute weltberühmter Künstler noch für deutlich geringere Summen zu haben. Der Schauspieler erinnerte sich, dass einzelne Werke von Claude Monet rund 115.000 Euro kosteten, Bilder von Pablo Picasso etwa 98.000 Euro und ein Gemälde von Francis Bacon ungefähr 66.000 Euro. Einige dieser Arbeiten verkaufte er später für bis zu 2,6 Millionen Euro und erzielte damit zunächst einen beachtlichen Gewinn. Doch zehn bis zwölf Jahre später hätten Händler ihm dieselben Bilder für bis zu 66 Millionen Euro wieder angeboten. Welche Lehre er daraus gezogen hat, erklärte er im Podcast unmissverständlich: "Wenn du also Kunst besitzt, verkaufe sie nicht, außer du musst die Hypothek bezahlen, denn ihr Wert steigt. Sie verursacht keine Kosten, du musst sie nicht füttern." Mittlerweile interessiert sich Sylvester auch für zeitgenössische Kunst und sammelt Werke von George Condo und Rashid Johnson, die er als Picassos ihrer Generation bezeichnet.

Kunst sei seine persönliche "Schwäche", gab Sylvester zu. Inzwischen widmet sich der Schauspieler jedoch einem anderen Sammelgebiet: alten Luxusuhren. Vor allem Vintage-Modelle von Rolex haben es ihm angetan, da er auch bei ihnen mit einer deutlichen Wertsteigerung rechnet. Sein aktueller Fokus liegt auf der handbemalten Rolex-Reihe "Stella". Nach eigenen Angaben hat er bereits fast die komplette Kollektion zusammengetragen. Besonders das mögliche Renditepotenzial scheint ihn zu motivieren. "Oh ja, einige davon erzielen das Zehnfache von dem, was man dafür bezahlt hat. [...] Das ist das, worauf ich mich als Nächstes konzentriere", erklärte der 80-Jährige. Sylvesters Leben im Luxus bildet einen deutlichen Kontrast zu seinen Anfangsjahren in Hollywood. Damals war der Schauspieler völlig pleite.

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Getty Images Sylvester Stallone bei der Premiere von "Tulsa King" Staffel 3 in New York, September 2025

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Getty Images Andy Warhol, Künstler

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Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler