Für Nick Carter (46) wird es ernst: Der Backstreet Boys-Star muss sich wegen der Vergewaltigungsvorwürfe von Melissa Schuman (42) in einem Zivilprozess vor Gericht verantworten. Wie Rolling Stone berichtet, ist der Sänger mit dem Versuch gescheitert, die Klage wegen Verjährung abweisen zu lassen. Ein kalifornischer Richter lehnte seinen Antrag ab. Im Jahr 2023 hatte Melissa die Klage eingereicht, obwohl der mutmaßliche Vorfall bereits mehr als zwei Jahrzehnte zurückliegen soll. Der Prozess in dem Fall soll im Mai des nächsten Jahres starten. Das macht ein neues Gesetz möglich, das in diesem Jahr verabschiedet wurde: Es öffnet für zwei Jahre ein Zeitfenster, in dem Betroffene Zivilklagen wegen sexueller Übergriffe einreichen oder weiterverfolgen können. Ohne diese Regelung wären solche Klagen an der Verjährungsfrist gescheitert.

Strafrechtlich wurde Nick in diesem Fall jedoch nicht angeklagt. Melissa hatte ihre Vorwürfe bereits im Jahr 2017 über einen Beitrag in ihrem persönlichen Blog öffentlich gemacht. Darin beschrieb sie, dass der Sänger sie im Jahr 2003 vergewaltigt haben soll. Sie sei zum beschriebenen Zeitpunkt 18 Jahre alt gewesen, Nick bereits 23. Laut ihrer Darstellung habe er ihr ein Getränk mit einem Beruhigungsmittel gegeben. Anschließend habe er Oralsex an ihr vorgenommen und sie vergewaltigt. "Er war unerbittlich und akzeptierte kein Nein als Antwort", schrieb sie in dem Beitrag über den Musiker. Nick weist die Anschuldigungen entschieden zurück und behauptete, dass sie nach dem Vorfall gemeinsam ein Duett aufgenommen hätten. Für ihn ist das ein Beleg dafür, dass er Melissa stets respektvoll behandelt und unterstützt habe. Zudem hat der Sänger seinerseits wegen Rufmordes eine Gegenklage eingereicht, in der er etwa 2,3 Millionen Euro forderte.

Zur Zeit des mutmaßlichen Vorfalls standen Melissa und Nick gemeinsam mit Kaley Cuoco (40) für den Film "The Hollow" vor der Kamera, der 2004 in die Kinos kam. Auch die Schauspielerin spielt in dem Fall eine Rolle: In einem Befragungsprotokoll vom April 2026, das TMZ vorlag, wurde Melissa gefragt, wem sie damals von dem mutmaßlichen Übergriff erzählt habe. Sie gab an, am letzten Drehtag im April 2003 mit Kaley darüber gesprochen zu haben. Angeblich sei das nur wenige Tage nach dem Vorfall gewesen. Wie Melissa erzählte, habe ihr damaliger Manager davon abgeraten, eine Anzeige gegen den Musiker zu stellen, da Nicks Anwälte einfach zu mächtig gewesen seien. Über die Jahre haben drei weitere Frauen Vorwürfe gegen Nick erhoben: Shannon Ruth, Ashley Repp und Laura Penly beschuldigen ihn sexueller Übergriffe in den Jahren 2001, 2003 und 2005. Nick bestreitet sämtliche Anschuldigungen. Zu einem Strafverfahren gegen ihn kam es in keinem der Fälle.

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Getty Images Nick Carter, Musiker

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Instagram / themelissaschuman Melissa Schuman, Musikerin

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