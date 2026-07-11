Nick Carters Fans bedrohen das mutmaßliche Missbrauchsopfer

Im Rechtsstreit zwischen Nick Carter (46) und Melissa Schuman (41) gibt es eine neue Wendung. Die Sängerin hat beim Gericht neue Dokumente eingereicht, in denen sie darum bittet, ihre Krankenakten unter Verschluss halten zu dürfen. Der Grund: Melissa schildert darin, seit ihren öffentlichen Vorwürfen gegen den Backstreet Boys-Star massiven Belästigungen und Bedrohungen ausgesetzt zu sein. Laut TMZ ist sie Opfer einer gezielten Einschüchterungskampagne geworden. Fans sollen ihre Privatadresse im Netz veröffentlicht haben, ihr wurden anonyme Briefe an ihre Wohnadresse geschickt, und sie erhielt Nachrichten, die sie zur Selbstverletzung aufforderten.

Neben den Krankenakten möchte Melissa auch das Protokoll ihrer Zeugenaussage versiegeln lassen. Ein Richter hat darüber noch nicht entschieden. Nick hingegen bestreitet alle Vorwürfe gegen ihn und hat seinerseits Klage gegen sie eingereicht. Er wirft ihr vor, mit ihren angeblich falschen Behauptungen seiner Karriere bewusst und mit böser Absicht geschadet zu haben. Seine Anwälte sprechen gar von einem gezielten Komplott, das darauf ausgelegt sei, seinen Ruf zu zerstören und ihn zu einer außergerichtlichen Zahlung zu zwingen. Auch seine Ehefrau und seine Kinder hätten durch die Vorwürfe emotionalen Schaden erlitten, heißt es in seinen Gerichtsunterlagen.

Im Zentrum des Falls steht Melissas Behauptung, Nick habe sie im Jahr 2003 in seiner Wohnung in Santa Monica sexuell missbraucht. Der Sänger weist das entschieden von sich. Zuletzt hatte er Zeugenaussagen eingereicht, die seine Version der Ereignisse stützen sollen. Darunter soll sich auch ein früherer Mitbewohner befunden haben, der erklärt haben soll, er sei in der betreffenden Nacht in der Wohnung gewesen und habe nichts Ungewöhnliches beobachtet. Melissa steht weiterhin zu ihren Aussagen. Der Fall ist nach wie vor anhängig.

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Instagram / nickcarter Nick Carter im Juli 2024

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Instagram / themelissaschuman Melissa Schuman, Musikerin

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Instagram / nickcarter Nick und Angel Carter mit ihren Familien 2024