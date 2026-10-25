Michelle Monballijn platzt wegen Beauty-Gerüchten der Kragen

Michelle Monballijn hat genug: Immer wieder wird darüber spekuliert, ob sie bei ihrem Aussehen nachgeholfen hat. Nun meldete sich die Schauspielerin in zwei Instagram-Storys zu Wort und machte ihrem Ärger Luft. Sichtlich geladen nimmt sie zu später Stunde allein im Auto einen Clip auf und redet Klartext. Vor allem die fiesen Sprüche über ihre markanten Wangenknochen und Lippen regen sie tierisch auf. Michelle fackelt nicht lange und stellt klar: Sie hat kaum etwas an sich verändern lassen – ihre Gesichtszüge verdankt sie schlichtweg guten Genen. "Und mir wurden diese Wangenknochen und auch meine Lippen so in die Wiege gelegt. Und ich bin einfach dankbar dafür", erklärt sie in dem Clip. An all jene, die ihr Äußeres kommentieren, richtet sie eine unmissverständliche Aufforderung: "Lasst doch Leute leben, wie sie sind."

Dabei denkt die Schauspielerin gar nicht nur an sich. Was sie generell total ankotzt, ist die Art und Weise, wie im Netz über fremde Leute geurteilt und hergezogen wird. Für Michelle steht fest: Selbst wenn sich jemand zahlreiche Eingriffe im Gesicht vornehmen lässt, gibt das niemandem das Recht, online fiese Sprüche abzulassen. Dieses Verhalten bezeichnet sie in ihrer Instagram-Story als "feige und bodenlos" und legt den Verfassern solcher Nachrichten nahe, lieber über sich selbst zu sprechen. Die ständigen Geschichten über ihr Aussehen langweilten sie inzwischen "des Todes", betont Michelle. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass sie sich auch künftig nicht in eine Schublade stecken lassen möchte. Ein für alle Mal ausschließen will sie Beauty-Behandlungen allerdings nicht: "Aber ich werde in meinem Alter was machen lassen. Garantiert werde ich irgendwann."

Auslöser für ihren Wutausbruch waren die fiesen Reaktionen auf eine Partynacht. Dabei hatte Michelle, die man seit Längerem nicht mehr im Reality-TV gesehen hat, nach einer gefühlten Ewigkeit einfach mal wieder richtig Spaß mit Freunden. In einer Textzeile im Video verriet sie sogar, dass sie davor gefühlt nur geweint habe – umso wichtiger waren für sie diese unbeschwerten Stunden zum Auftanken. Ihre Erkenntnis daraus gab sie direkt an ihre Follower weiter: "Feiert euer Leben so, wie ihr wollt." Besonderer Dank gilt in ihrer Story zudem ihrem Vater. Von ihm habe sie ihr Aussehen geerbt, erzählt die Schauspielerin. Er sei jemand gewesen, der "einfach anders ausgesehen hat" – ein Erbe, das sie heute zu schätzen weiß.

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IMAGO / Panama Pictures Michelle Monballijn, Oktober 2025

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Imago Michelle Monballijn bei der Premiere von "Ein Hof zum Verlieben", Februar 2026

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Imago Michelle Monballijn bei der ERIC SINDERMANN IKONE FASHION SHOW im Hofbräu Wirtshaus Berlin

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