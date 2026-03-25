Das muss ein Mann für Michelle Monballijn mitbringen

Michelle Monballijn hat in der Liebe zuletzt nicht viel Glück gehabt und zieht nun Konsequenzen. Am Rande der Modenschau von Eric Sindermann (37) sprach die Schauspielerin jetzt mit Promiflash über ihre Erfahrungen und verriet, was ihr Traummann künftig mitbringen müsste. "Was ein Mann mitbringen müsste, dass er nicht mehr mit mir über WhatsApp nur kommuniziert. Ich finde es ganz schlimm", erklärte sie. Für Michelle ist klar: Telefonieren oder persönliche Treffen sind ab sofort Pflicht. Die Zeiten, in denen sie ihre Beziehungen hauptsächlich über Textnachrichten geführt hat, sind für sie endgültig vorbei. Außerdem möchte sie keine Narzissten mehr in ihrem Leben haben: "Die sehe ich ja von 20 bis 200 Meter Entfernung", stellte sie selbstbewusst klar.

Auch sogenannte Vermeider-Typen kommen für die Schauspielerin nicht mehr infrage. "Das weiß ich jetzt auch, wie das ist", sagte sie mit Bezug auf ihre bisherigen Erfahrungen. Ihr künftiger Partner soll stattdessen ganz bestimmte Eigenschaften haben: "Mein Mann, der soll einfach ehrlich heraussprechen, keine Faxen machen und mir alles frei ins Gesicht sagen", forderte Michelle. Allerdings zeigte sie sich skeptisch, ob es solche Männer heutzutage überhaupt noch gibt. "Ich weiß nicht, ob es heutzutage so was noch gibt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht", räumte sie ein.

Besonders hart ging Michelle mit Männern ins Gericht, die sich nach einer Beziehung einfach sang- und klanglos aus dem Staub machen. "Was ich am schlimmsten finde. Und das finde ich so eierlos. Wenn ein Mann sich verzieht, nicht die Eier hat, komplett also Face to Face Schluss zu machen. Das ist für mich das Bodenloseste, was es gibt", erklärte sie deutlich. Für die Schauspielerin ist es offenbar eine wichtige Lektion aus ihren vergangenen Beziehungen, dass sie sich künftig nur noch auf Männer einlassen will, die den Mut haben, offen und ehrlich zu kommunizieren – auch wenn es unangenehm wird.

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Imago Michelle Monballijn bei der Premiere von "Ein Hof zum Verlieben" im Kino Zoo Palast in Berlin

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Imago Michelle Monballijn in Berlin

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Imago Michelle Monballijn bei der Premiere von "Ein Hof zum Verlieben", Februar 2026

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