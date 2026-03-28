Darum sieht man Michelle Monballijn nicht mehr im Reality-TV

Michelle Monballijn war in der Vergangenheit regelmäßig in diversen Reality-Formaten zu sehen, unter anderem auch im Sommerhaus der Stars. Doch in letzter Zeit ist es still um die Schauspielerin geworden. Bei der Fashionshow von Eric Sindermann (37) spricht sie nun gegenüber Promiflash über ihre aktuelle Situation im Reality-TV und verrät, warum man sie kaum noch auf dem Bildschirm sieht. Die TV-Bekanntheit verriet dabei offen, dass sie zwar oft im End-Casting landet, es dann aber doch nicht klappt.

"Ich weiß halt nicht, ob sich die Reality-Szene so verändert hat, dass ich da nicht mehr reinpasse. Ich habe keine Ahnung", erklärt Michelle im Interview. Trotz der Absagen bleibt sie jedoch gelassen und betont ihre Stärken: "Ich glaube aber, wenn es um wahre Geschichten geht und um Authentizität, da wäre ich ganz vorne mit dabei, weil ich keine Geschichten erfinde." Die Reality-Szene sei sehr schnelllebig, und vielleicht ergebe sich irgendwann doch noch eine Gelegenheit. Wenn nicht, sei das für sie aber auch in Ordnung. "Ich bin völlig entspannt", versichert die TV-Bekanntheit.

Auf die Frage, welches Format sie besonders reizen würde, hat Michelle eine klare Antwort parat. "Ich glaube, etwas, wo ich mir so richtig den Hintern aufreißen müsste, wie Let's Dance. Das wäre noch so was für mich, wo ich echt Lust drauf hätte", betont sie und fügt scherzhaft hinzu, dass sie dort vielleicht sogar einen passenden Mann für sich finden könnte. Grundsätzlich bevorzuge sie Formate, bei denen man körperlich aktiv sein oder sein Gehirn einschalten müsse.

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Imago Michelle Monballijn bei der ERIC SINDERMANN IKONE FASHION SHOW, März 2026

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Imago Michelle Monballijn, Mai 2025

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IMAGO / BOBO Michelle Monballijn, Schauspielerin