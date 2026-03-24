Michelle Monballijn gibt zu: Sie zieht toxische Männer an

Michelle Monballijn hat in der Vergangenheit kein Glück in der Liebe gehabt – und das hat offenbar einen Grund. Am Rande der Modenschau von Eric Sindermann (37) sprach die Schauspielerin ganz offen mit Promiflash über ihr Liebesleben und gab zu, dass sie immer wieder an die falschen Männer gerät. Auf die Frage, ob sie denke, dass sie toxische Partner anziehe, antwortete Michelle ehrlich: "Ja, verdammte Scheiße."

Der Schauspielerin sei bewusst, dass sie selbst an diesem Muster arbeiten müsse. "Ich glaube, man sollte sich selber mal hinterfragen, warum man das macht, aber dabei nicht zu böse mit sich sein", erklärte sie gegenüber Promiflash. Michelle ist überzeugt, dass sie alte Muster zu verarbeiten hat, die dazu führen, dass sie die falschen Partner anzieht. Sie wolle nicht zu lieb sein, aber auch nicht zu ätzend. Letztendlich habe sie für sich eine wichtige Entscheidung getroffen: "Ich glaube, mein Ding ist, es nicht zu suchen. Dann wird der Richtige kommen." Doch auch wenn sie den passenden Deckel nicht finden sollte, sei das am Ende kein Problem für sie: "Ich geh voll in die Selbstliebe. Also, ich sag mir, ich liebe lieber mich, anstatt dass ich Vollpfosten liebe. Ganz ehrlich."

Im gleichen Interview sprach Michelle auch davon, dass sie noch vor wenigen Wochen mit einem Mann an ihrer Seite glücklich gewesen sei – doch auch da bahnten sich Probleme an. "Also im Moment ist es sehr schwierig, würde ich sagen. Sehr kompliziert, hat sich herausgestellt. Das ist sehr traurig, weil ich eigentlich auf Wolke sieben war", gab Michelle ehrlich zu. Bereits seit Wochen wartete sie auf ein klärendes Gespräch mit ihrem Partner – ob dieses überhaupt stattfinden würde, wusste sie selbst nicht. Für Michelle war dabei besonders belastend, dass es keinen offensichtlichen Auslöser für den plötzlichen Kontaktabbruch gegeben hatte.

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Imago Michelle Monballijn bei der ERIC SINDERMANN IKONE FASHION SHOW im Hofbräu Wirtshaus in Berlin

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Imago Michelle Monballijn bei der Premiere von "Ein Hof zum Verlieben" im Kino Zoo Palast in Berlin

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Imago Michelle Monballijn in Berlin