Schlagabtausch: Darum haben Mola Adebisi und Michelle Streit

Michelle Monballijn und Mola Adebisi (53) lieferten sich kürzlich einen öffentlichen Schlagabtausch. Hintergrund der Auseinandersetzung war ein Kommentar des Moderators zum After-Baby-Body seiner Frau, der bei Michelle für Empörung sorgte. Am Rande von Eric Sindermanns (37) Modenschau sprach die Schauspielerin gegenüber Promiflash ausführlich über die Hintergründe des Konflikts und packte dabei über ihre gemeinsame Vergangenheit aus. Laut ihr waren die beiden früher einmal ein Paar, doch das Ende der damaligen Liebelei kam für Michelle plötzlich und ohne klärendes Gespräch: "Der hat sich auch einfach vom Acker gemacht. Hat mich an der Straße stundenlang warten lassen. Dann habe ich gesagt: 'Weißt du was? Hau ab.' Und das war das Ende."

Im Sommerhaus der Stars begegneten sich die beiden mit ihren jeweiligen neuen Partnern dann erneut. Dort kam es offenbar zu Spannungen, die bis heute nicht aufgearbeitet wurden. Michelle erinnert sich noch genau an die schwierige Zeit der Promi-WG und wirft Mola vor, damals nicht wirklich zu ihr gehalten zu haben. "Damals, als es mir im Sommerhaus richtig Kacke ging, da hat er pseudo zu mir gestanden. Aber nicht wirklich, weil er hat die Gruppe so ganz manipulativ gegen mich aufgehetzt", erzählte sie. Der Moderator habe außerdem Lügengeschichten über sie verbreitet und behauptet, er hätte ihr Jobs besorgt, um sie kleinzumachen. Besonders störe sie zudem, dass Mola ihre frühere Beziehung in der Show verleugnet habe.

Durch Molas aktuellen Kommentar seien bei Michelle alte Verletzungen wieder hochgekommen. "Und das kochte so in mir auf. Diese Situation jetzt hat mich getriggert, weil mich das daran erinnert hat, wie ich da behandelt worden bin. Das fand ich einfach scheiße", erklärte sie. Die Schauspielerin findet, dass jede Frau die Wahrheit verdient habe und wissen sollte, woran sie ist. "Ich hab lieber die Wahrheit. Ja, ich möchte lieber die Wahrheit wissen, anstatt einfach so los zu sein und gar nicht zu wissen, was los ist", so Michelle weiter. Für sie sei das Verhalten des Moderators respektlos und nicht auf Augenhöhe.

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Collage: Imago, IMAGO / Panama Pictures Mola Adebisi und Michelle Monballijn Collage

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Imago Michelle Monballijn bei der ERIC SINDERMANN IKONE FASHION SHOW im Hofbräu Wirtshaus Berlin

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Imago Mola Adebisi bei Katys X-mas Wonderland in der Wolkenburg, Köln, 02.12.2025

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