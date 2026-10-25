Roberto Capasso über seine explosive Rollendynamik bei "SdL"

In der Küche des Fürstenhofs bei der ARD-Telenovela Sturm der Liebe brodelt es bald gewaltig – und zwar nicht nur in den Töpfen: Sinan Ceylan muss mit ansehen, wie sein Chef Fernando Oliveira die kulinarischen Ideen des Lehrlings als seine eigenen verkauft. Wie der Nachwuchskoch damit umgeht, verriet Darsteller Roberto Capasso nun im Promiflash-Interview. "Sinan versucht zunächst, die Situation herunterzuspielen und sich nichts anmerken zu lassen. Seine kulinarischen Ideen sind schließlich etwas, worauf er stolz ist und womit er sich ausdrücken kann", erklärte der Schauspieler. Der Ideenklau gehe dabei weit über den beruflichen Ärger hinaus. "Wenn jemand anderes diese Leistung für sich beansprucht, ist das nicht nur beruflich frustrierend, sondern trifft ihn auch persönlich", schilderte Roberto weiter. Die Figur Fernando, die von Manuel Cortez (47) verkörpert wird, bringt seinen Schützling damit immer mehr in eine heikle Lage.

Dass Sinan die Kränkung dauerhaft schluckt, ist allerdings nicht zu erwarten. "Gleichzeitig ist Sinan keiner, der sich alles auf Dauer gefallen lassen möchte. Sein Ärger staut sich mit der Zeit auf und er kommt irgendwann an einen Punkt, an dem er für sich selbst einstehen muss", schilderte Roberto gegenüber Promiflash. Genau darin liege für ihn auch der Reiz der Handlung: "Gerade die Frage, wann er diesen Schritt wagt, macht den Konflikt interessant." An den Fürstenhof kommt Sinan mit großen beruflichen Zielen im Gepäck – doch auch privat bleibt bei ihm kein Stein auf dem anderen. Die Entwicklung seiner Figur fasst der Darsteller mit drei Worten zusammen: "Wachstum, Selbstfindung und Mut." Sinan lerne, sich selbst zu hinterfragen und sowohl beruflich als auch persönlich stärker zu sich zu stehen.

Die Ausgangslage der beiden Männer ist dabei durchaus heikel: Sinan ist Fernandos Lehrling und zugleich ein talentierter Nachwuchskoch. Die Leidenschaft fürs Kochen verbindet sie, doch Anerkennung, Konkurrenz und Macht sorgen für ordentlich Reibung. Denn Fernando erkennt durchaus, was sein Schützling draufhat – und fürchtet, dass ihm der Jungspund gefährlich werden könnte. Für Roberto selbst ist "Sturm der Liebe" der erste Einstieg in ein derart etabliertes Serienformat. Als einer der jüngeren Darsteller im Ensemble fühlt er sich nach eigener Aussage bestens aufgehoben. "Der Einstieg war für mich etwas ganz Besonderes, weil die Serie ein so etabliertes Format mit einem tollen Ensemble ist", erzählte er Promiflash. Besonders die Zusammenarbeit mit den Seriendarstellern, die schon seit Jahren dabei sind, schätzt er: "Ich wurde sehr herzlich aufgenommen und kann gerade von den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen jeden Tag viel lernen."

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©ARD/WDR/Christof Arnold Roberto Capasso in seiner Rolle des Sinan in "Sturm der Liebe"

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©ARD/WDR/Christof Arnold Sinan (Roberto Capasso) mit Fernando (Manuel Cortez) in "Sturm der Liebe"

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©ARD/WDR/Christof Arnold Roberto Capasso in seiner Rolle des Sinan mit Frida, gespielt von Hannah Werner, in "Sturm der Liebe"