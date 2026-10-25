Süß: Daniel Lotts Tochter kümmert sich um kleinen Bruder Leo

Daniel Lott (41) ist glücklicher Zweifachpapa. Tochter Mavie ist mittlerweile zwei Jahre alt. Ihr kleiner Bruder Leo erblickte im Februar dieses Jahres auf die Welt – und der kleine Mann kann sich schon voll und ganz auf die Unterstützung von seiner großen Schwester verlassen. Wie auf einem Schnappschuss, den Daniel in seiner Instagram-Story teilt, zu sehen ist, kümmert sich Mavie bestens um Leo. So gibt sie ihm beispielsweise schon die Flasche. Daniel nimmt die Fürsorglichkeit seiner Maus dankend an. "Zum Glück versorgen sich die beiden mittlerweile gegenseitig. Bleibt kaum was für uns", kommentiert er seine Story.

Leo kam als Frühchen zur Welt. Er musste in der 29. Schwangerschaftswoche geholt werden und lag anschließend auf der Kinderintensivstation, um Hilfe bei der Atmung zu bekommen. "Die letzten 48 Stunden waren einfach nur unglaublich emotional, anstrengend und einzigartig. Was, wie, wo passiert ist und wie es zu allem kam, müssen wir erst mal selber verarbeiten und aufarbeiten. Es war und ist viel", gab Daniel seinen Followern nach der Frühgeburt zu verstehen.

Auch die Mama meldete sich auf Instagram zu Wort, nachdem sie wieder etwas bei Kräften war. Die Geburt war nur der Anfang einer schwierigen und beängstigenden Zeit. Ihr Baby aus gesundheitlichen Gründen nicht gleich bei sich haben zu können, machte ihr schwer zu schaffen. "Darauf bereitet dich keiner vor. Wenn dein Baby zu früh geboren wird, dann steht die Welt kopf. Nichts ist, wie du es dir vorgestellt hast. Kein weiches Wochenbett. Kein Ankommen. Kein Bonding. Keine Regeneration", schrieb sie damals. Die Eltern müssen immer noch hin und wieder mit Leo ins Krankenhaus. Umso mehr schätzen und genießen sie die Zeit, die sie zu viert in ihrem gewohnt gemütlichen Umfeld verbringen können.

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Instagram / daniel_lott_ Daniel und Eva Lott mit ihren Kindern Leo und Mavie

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Instagram / daniel_lott_ Eva und Daniel Lotts Kinder Mavie und Leo

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Instagram / ivy.zlr Eva Lott und ihr Sohn, April 2026