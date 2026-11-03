Daniel Lott berichtet von Nacht in der Klinik mit Sohn Leo

Für Daniel Lott (41) war es eine Premiere unter schwierigen Umständen: Der Realitystar hat in der Nacht zum Dienstag zum ersten Mal ganz allein mit seinem Sohn Leo im Klinikum Friedrichshafen übernachtet. Am frühen Morgen berichtete Daniel auf Instagram, dass Leo sehr unruhig schlafe, häufig huste und immer wieder seine unmittelbare Nähe suche. Mehrmals kamen außerdem Pflegekräfte ins Zimmer, um Leo inhalieren zu lassen. Die notwendige Behandlung habe Leo jedes Mal aufs Neue geweckt. Daniel nahm seinen Sohn deshalb ganz eng zu sich und ließ ihn auf seiner Brust weiterschlafen. Nach der kräftezehrenden Nacht wartet der Realitystar nun darauf, wie die behandelnden Ärzte Leos Zustand einschätzen. Von deren Beurteilung hängt ab, wie es für Vater und Sohn in der Klinik weitergeht und wie die Familie die kommenden Tage organisiert.

Dabei hatte der Abend laut Daniel überraschend entspannt begonnen. Laut Daniel klappte das Einschlafen unerwartet gut, auch die erste Hälfte der Nacht war noch vergleichsweise ruhig. Erst gegen Morgen wurde die Situation durch Leos Husten, die wiederholten Behandlungen und die beengte Schlafposition zunehmend turbulent. Daniel selbst kam dadurch insgesamt lediglich auf rund eineinhalb Stunden Schlaf. Auf Instagram erklärte er: "Natürlich hab ich nicht viel geschlafen, auch wenn's darum nicht geht. Wir sind gespannt, was die Ärzte sagen, wie es weitergeht... und dann passen wir unseren Einsatz und Plan wieder an." Dazu teilte Daniel mehrere Aufnahmen aus dem Klinikzimmer. Darauf liegt Leo unter anderem bäuchlings auf der Brust seines Papas, trinkt im Krankenhausbett aus einer Flasche und kuschelt sich eng an Daniel. Zu sehen ist dabei auch ein durchsichtiger Schlauch an dem Kind.

Leo kam als Frühchen zur Welt. Wegen seiner medizinischen Vorgeschichte muss er besonders engmaschig überwacht werden, sobald seine Werte auffällig oder kritisch sind. Erst am Sonntagabend war der Junge erneut stationär in das Klinikum Friedrichshafen aufgenommen worden. Erst kurz zuvor hatte er einen anderen Infekt überstanden. Zunächst blieb Daniels Ehefrau Eva bei ihrem Sohn im Krankenzimmer. Nun hat der Papa die Nacht allein übernommen und gibt seinem Sohn während der Behandlungen und der unruhigen Schlafphasen die Nähe, die er sich wünscht. Der erneute Krankenhausaufenthalt bedeutet für Daniel, Eva und ihre beiden Kinder zugleich eine vorübergehende räumliche Trennung. Ihren Familienalltag richten die Eltern deshalb ganz nach Leos weiterer Behandlung und nach der Einschätzung der Ärzte aus.

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Instagram / daniel_lott_ Influencer Daniel Lott mit Sohn Leo im Arm

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Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott, April 2026

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