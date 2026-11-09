Nach guter Nacht: Leos Werte trüben Daniel Lotts Hoffnung

Große Sorge um den kleinen Leo! Daniel Lott (41) muss bei seinem Sohn erneut einen gesundheitlichen Rückschlag verkraften. In seiner Instagram-Story teilte der Realitystar am Morgen des 9. November eine Collage aus WhatsApp-Nachrichten, die zeigt, wie schnell die anfängliche Hoffnung wieder in Sorge umschlug. Zunächst schien sich Leos Zustand positiv zu entwickeln: Ab drei Uhr nachts konnte seine Sauerstoffunterstützung auf nur noch 0,1 reduziert werden. Der Frühdienst sollte die zusätzliche Versorgung daraufhin sogar vollständig abstellen. Doch im Schlaf sank Leos Sauerstoffsättigung ohne Unterstützung auf 89 Prozent, kurz darauf soll auch ein Alarm ausgelöst worden sein. Die zunächst erfreulichen Nachrichten kommentierte Daniel mit "From this" ("Von diesem Moment"), bevor er den Rückschlag mit den Worten "To this..." ("Zu diesem Moment...") festhielt. Damit machte der besorgte Vater deutlich, wie nah Hoffnung und Angst derzeit beieinanderliegen.

Wie angespannt die Situation für Daniels Familie derzeit ist, zeigen auch die weiteren Nachrichten aus dem Chatverlauf. Nachdem die zunächst erfreuliche Entwicklung mit zahlreichen Herzen gefeiert worden war, folgte wenig später die ernüchternde Mitteilung: "Im Schlaf 89". Auf die besorgte Nachfrage "Ohne Sauerstoff?" kam lediglich ein knappes "Ja..." zurück. Anschließend fielen in der Unterhaltung die Worte "Scheiße" und "Bimmelt". Daniel selbst brachte das emotionale Auf und Ab schließlich auf den Punkt: "Kurzfassung: Leos Werte und Unterstützung waren letzte Nacht so gut wie noch nie die Tage. Aber dann halt doch wieder nicht. 🙏" Auf persönliche Aufnahmen oder eine gesprochene Erklärung verzichtete der Realitystar dabei vollständig. Stattdessen ließ er die WhatsApp-Nachrichten und seine kurzen Einblendungen für sich sprechen.

Bereits wenige Tage zuvor hatte Daniel von einer anstrengenden Nacht mit Leo im Klinikum Friedrichshafen berichtet. Zum ersten Mal war der Realitystar allein mit seinem Sohn im Krankenhaus geblieben, wo der Kleine kaum zur Ruhe kam. Immer wieder wurde Leo von Hustenanfällen, den regelmäßigen Kontrollen des Pflegepersonals und notwendigen Inhalationen aus dem Schlaf gerissen. Zudem suchte er ständig die Nähe seines Papas. Um seinem Sohn etwas Geborgenheit zu schenken, nahm Daniel ihn schließlich zu sich und ließ ihn auf seiner Brust weiterschlafen. Wie es für den Kleinen medizinisch weitergehen würde, hing schon damals von der Einschätzung der behandelnden Ärzte ab. Gleichzeitig stand die Familie vor der Herausforderung, die kommenden Tage rund um Leos Versorgung zu organisieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / daniel_lott_ Daniel und Eva Lott mit ihren Kindern Leo und Mavie

Anzeige Anzeige

Instagram / ivy.zlr Eva und Daniel Lott mit ihrem Sohn, Juni 2026

Anzeige Anzeige