Erneuter Krankenhausaufenthalt bei Daniel Lotts Söhnchen Leo

Daniel Lott (41) und seine Ehefrau Eva durchleben erneut eine bange Zeit: Der als Frühchen geborene Sohn Leo musste am Sonntagabend wieder stationär im Klinikum Friedrichshafen aufgenommen werden – obwohl er gerade erst einen vorherigen Infekt überstanden hatte. Wie der Realitystar sichtlich bedrückt und erschöpft auf Instagram berichtet, machten Leos kritische Werte wegen seiner medizinischen Vorgeschichte eine weitere professionelle Überwachung unumgänglich. Während Eva vorerst im Krankenzimmer an Leos Bett wacht, ist die vierköpfige Familie nun zum wiederholten Male räumlich getrennt. Daniel hofft nun inständig, dass sein Sohn möglichst schnell wieder nach Hause entlassen werden kann und alle wieder vereint sind.

In seinem Video meldet sich der besorgte Vater direkt aus einem schwach beleuchteten Klinikzimmer und gewährt ehrliche Einblicke in seine Gefühlswelt. Bei einem kurzen Schwenk ist Eva direkt neben dem Kinderbett zu sehen: "Es ist einfach so ernüchternd. Gerade hast du beziehungsweise Leo den einen Infekt geschafft, kommt der nächste", erklärt Daniel und fragt sich, ob regelmäßige Klinikaufenthalte ab sofort zum festen Alltag mit einem Frühchen gehören. Obwohl ihm die Abläufe im Krankenhaus inzwischen leider nur zu vertraut seien, bleibe die Belastung enorm. Erste Untersuchungen seien gelaufen und dabei viele Tränen geflossen. "Wieder hoffen wir, dass es bald nach Hause geht, weil das Ganze auch für Eva vor Ort sehr schwer ist. Und für uns zu Hause, auch wenn die Family getrennt ist", stellt er klar.

Für die junge Familie ist es keineswegs der erste gesundheitliche Rückschlag. Erst rund fünf Wochen zuvor musste Leo wegen seiner unreifen Lunge zwei Tage lang im Krankenhaus medizinisch überwacht werden. Nach der damaligen Entlassung schien sich der Alltag mit Tochter Mavie langsam einzupendeln, bevor der erneute Infekt die häusliche Idylle schlagartig wieder zerstörte. Wie lange der kleine Patient dieses Mal in der Obhut der Ärzte im Klinikum Friedrichshafen verbleiben muss, ist vorerst noch ungewiss. Daniel versprach seinen Followern jedoch, sie auf seinen Social-Media-Kanälen weiterhin ehrlich über Leos Zustand auf dem Laufenden zu halten.

Anzeige Anzeige

Instagram / daniel_lott_ Influencer Daniel Lott mit Sohn Leo im Arm

Anzeige Anzeige

Instagram / daniel_lott_ Daniel und Eva Lott mit ihren Kindern Leo und Mavie, September 2026

Anzeige Anzeige