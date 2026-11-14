Daniel Lott atmet auf: Frühchen Leo ist endlich zu Hause

Für Daniel Lott (41) dürfte dieser Samstag einer der schönsten Tage der vergangenen Wochen sein. Der Realitystar konnte am 14. November endlich seinen kleinen Sohn Leo aus der Klinik abholen. Ganze zwei Wochen hatte das Frühchen dort verbringen müssen. Nun meldet sich der Familienvater mit erfreulichen Neuigkeiten bei seiner Community auf Instagram zurück: "… unser Frühchen Leo durfte wieder nach Hause. 🥹 🏠 Und wir sind alle wieder zusammen. 🙏" Zu diesem Anlass veröffentlichte Daniel ein Video, das die besonderen Stunden dokumentiert. Schon die Fahrt zum Krankenhaus war für ihn und seine Tochter Mavie mit großer Vorfreude verbunden. In der Klinik angekommen, näherte sich die Kleine behutsam dem Bett ihres Bruders und streichelte ihn liebevoll. Auch für die große Schwester dürfte die Rückkehr ihres Geschwisterchens ein Highlight sein.

Mit leeren Händen erschienen die beiden übrigens nicht in der Klinik. Als Aufmerksamkeit für das Krankenhauspersonal hatten sie mehrere Packungen mit Naschereien im Gepäck. Besonders niedlich: Mavie durfte bei der Übergabe an einen Mitarbeiter selbst mithelfen. "Wir haben Ablöse in Form von Süßigkeiten bezahlt", scherzt Daniel in seinem Beitrag. Ehe sich die Familie auf den Heimweg machen konnte, mussten jedoch noch einige medizinische Angelegenheiten geklärt werden. "Wir hatten unser Abschlussgespräch für die Folgebehandlung zuhause", erklärt die TV-Bekanntheit. Welche Maßnahmen bei Leo weiterhin erforderlich sind, verrät der Papa nicht. Nach dem Termin hieß es schließlich Sachen packen: Wie die Aufnahmen zeigen, kam während des Klinikaufenthalts einiges an Gepäck zusammen, das im Kinderwagen und anschließend im Auto verstaut wurde.

Seit Leos Frühgeburt im Februar mussten die Eltern immer wieder gesundheitliche Rückschläge verkraften. Anfang November hatte ein erneuter Infekt die Einweisung ins Klinikum erforderlich gemacht. Noch vor wenigen Tagen berichtete Daniel besorgt von Problemen mit der Sauerstoffsättigung seines Sohnes. Umso kostbarer sind für ihn inzwischen die vermeintlich selbstverständlichen Dinge des Alltags geworden. Dass jeder wieder in seinem eigenen Bett schlafen kann, ist für den zweifachen Papa momentan das größte Glück. "Mehr brauchen wir gar nicht", betont er auf Instagram. Zum Abschluss seines Videos fängt Daniel einen Moment ein, der keiner weiteren Worte bedarf: eine innige Umarmung mit seiner Frau und den beiden Kindern.

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Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott und seine Familie

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Instagram / daniel_lott_ Daniel Lotts Frau und Kinder

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