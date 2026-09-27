"Unreife Lunge": Daniel Lotts Frühchen verlässt KH wieder

Daniel Lott (41) und seine Frau Eva Lott können endlich wieder aufatmen: Ihr Sohn Leo, der als Frühchen auf die Welt kam, darf nach Hause. Ihr Baby musste zuvor im Krankenhaus beobachtet werden. Auf Instagram teilt der frühere Reality-TV-Star die frohe Neuigkeit mit seiner Community. "Nach zwei Tagen Krankenhaus dürfen wir heute wieder alle nach Hause gehen", schreibt er dort. Wie froh die Familie darüber ist, macht Daniel mit zwei Schnappschüssen deutlich: Auf den Fotos halten er und seine Frau ihre beiden Kinder Leo und Mavie im Arm und strahlen in die Kamera: "Jetzt heißt es einfach, wieder den Alltag zu genießen und wertzuschätzen und zu Hause zu viert anzukommen."

Die Zeit im Krankenhaus ging nicht spurlos an der Familie vorbei. "Der Aufenthalt hat vor allen Dingen viele alte Wunden wieder aufgerissen", merkt Daniel an. Gleichzeitig findet er Trost im Fortschritt seines Sohnes: "Was uns grundsätzlich Hoffnung macht: wie stark Leo ist und was er alles schon gemeistert hat." Doch der Blick nach vorne fällt den Eltern nicht leicht. Besonders die kommenden Monate bereiten ihnen Kopfzerbrechen. "Was uns etwas Sorgen macht: die anstehende Erkältungszeit während des Winters. Mit seiner immer noch unreifen Lunge… Wir hoffen einfach, dass wir so unbeschädigt wie möglich durchkommen, und geben alles dafür", schreibt der frühere Die Bachelorette-Teilnehmer auf Social Media.

Der kleine Leo war wegen einer Bronchitis erneut ins Krankenhaus gekommen. Die Erkrankung hatte dem kleinen Frühchen stark zugesetzt. Hinzu kam, dass bei dem Baby wiederholt die Sauerstoffsättigung abfiel. Seine Mama erklärte, dass deshalb ein stationärer Aufenthalt notwendig sei. Für Eva und Daniel war die erneute Einweisung eine große emotionale Belastung. Sie rief Erinnerungen an die schwierigen ersten Lebensmonate ihres Sohnes wach. Leo wurde im Februar als Frühchen auf die Welt gebracht und durfte erst Monate später im Juni das Krankenhaus verlassen.

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Instagram / daniel_lott_ Daniel und Eva Lott mit ihren Kindern Leo und Mavie

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Instagram / daniel_lott_ Daniel und Eva Lott mit ihren Kindern Leo und Mavie, September 2026

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