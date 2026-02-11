Belly behauptet: Hat Linda Jermaine im Klub geschlagen?

Der Streit zwischen Bellydah Venosta, ihrem Ex-Flirt Jermaine Diallo und dessen jetziger Freundin Linda Braunberger (25) nimmt wieder Fahrt auf. Diesmal ist wieder Belly diejenige, die gegen Linda austeilt. In einer Instagram-Story meldet sie sich fassungslos zu Wort: "Ich hätte niemals gedacht, dass ich Jermaine mal in Schutz nehmen würde. Ich habe schon mal eine Story gehört, dass Linda auf Malle Bucci angreifen wollte, bevor sie mit Jermaine war. Da ist sie komplett ausgetickt, wegen Eifersucht und so. Heute erreicht mich die Nachricht, dass Linda Jermaine bei der GNTM-Premiere geschlagen hat, mehrmals. Und dann hat sie auch noch ein Mädchen geschlagen, das auch da war." Nachfolgend postet die Germany Shore-Bekanntheit einen Screenshot ihres WhatsApp-Chats mit Love Island-Kandidat Bucci Yok, der den Vorfall auf Mallorca bestätigt.

Auch bei Jermaine direkt hat Belly nachgehakt. Sie teilt eine weitere Story mit einem Screenshot, der einen Kommentar von ihr unter einem seiner Posts zeigt. Darin schreibt sie: "Hat Linda dich geschlagen? Im Klub? Verlass sie – what the fuck?" Allerdings äußerten sich bisher weder Linda noch Jermaine zu den Behauptungen, weshalb auch nicht mit 100-prozentiger Sicherheit gesagt werden kann, ob den Schlag tatsächlich gegeben hat. Allerdings gibt es ein Video einer jungen Frau, die davon erzählt, in einem Klub von einer ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin geschlagen worden zu sein. Sie habe nur ihren Geburtstag feiern wollen, als der Klub sich mit immer mehr Influencern und Realitystars füllte, die nach der Premiere dort feiern wollten. Vor ihr habe dann eine "Kandidatin von 2021" heftig gegen ihren Freund ausgeholt und sei "völlig eskaliert". Sie habe sich dann eingemischt, weil die Kandidatin ihren Freund noch mal geschlagen habe, obwohl er nichts gemacht habe. Sie habe dann selbst gleich zwei Schläge abbekommen. Einen Namen nennt die junge Frau aber nicht.

Dass ausgerechnet Belly sich in die angebliche Auseinandersetzung zwischen Linda und Jermaine einmischt, war für viele sicher zu erwarten. Die Schweizerin nahm zusammen mit Linda bei Das große Promi-Büßen teil und dort stritten sie sich heftig – meist ging es dabei um Jermaine. Das Ganze ging so weit, dass Linda sogar überlegte, ihre Koffer zu packen. Doch irgendwie schafften die beiden Streithennen es, sich zu vertragen. Der Frieden hielt aber nur kurz, denn im Netz wurde fleißig weiter gestritten. Die Auseinandersetzung ist zurückzuführen auf eine tragische Romanze, die Belly und Jermaine bei "Germany Shore" hatten, dann aber nach den Dreharbeiten nicht aufrechterhalten konnten. Im Anschluss kam Jermaine mit Linda zusammen, was Belly ein Dorn im Auge war.

ProSieben, Joyn, Instagram / linda.voilet Collage: Belly und Jermaine Diallo und Linda Braunberger

Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, September 2025

Joyn Linda Braunberger und Belly Venosta in "Das große Promi-Büßen"