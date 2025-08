Wednesday-Vibes: Kindheits-Hobby verstört Jenna Ortegas Fans

Jenna Ortega (22), bekannt aus der erfolgreichen Netflix-Serie Wednesday, hat mit einer besonderen Kindheitserinnerung für viel Gesprächsstoff gesorgt. In einem Interview verriet die Schauspielerin laut Mirror, dass sie früher ein ungewöhnliches Hobby hatte: Sie führte "Autopsien an kleinen Tieren" durch, die sie tot in ihrem Garten fand. Diese Offenbarung ließ viele Fans aufhorchen und brachte ihr den Beinamen "die echte Wednesday Addams" ein. Schließlich passt dieses Hobby perfekt zu der düsteren und makabren Art der fiktiven Figur, die Jenna so überzeugend verkörpert.

Jenna stellte klar, dass dieses Hobby keineswegs etwas war, das sie mit ihrer Freundin und Kollegin Maddie Ziegler (22), bekannt aus "Dance Moms", teilte. Maddie sei ein ganz anderer Typ "Weirdo", erklärte die 22-Jährige. Während Maddie durch spontane Grimassen oder Rollen zum Lachen bringt, sei sie selbst diejenige mit dem morbiden Interesse. "Wir sind wirklich verrückt zusammen", beschrieb Jenna ihre Freundschaft liebevoll. Doch nicht alle Fans konnten oder wollten der Schauspielerin glauben. Es entbrannte eine Diskussion auf Reddit darüber, ob diese Offenbarung echt sei oder lediglich PR-Zwecken diene. Viele sahen darin trotzdem eine weitere Bestätigung dafür, warum Jenna die perfekte Besetzung für die Rolle der Wednesday ist.

Pünktlich zum Start der zweiten Staffel von "Wednesday" gab es für die Fans eine echte Überraschung. Nach einer dreijährigen Pause kehrte die düstere Erfolgsserie jetzt endlich auf Netflix zurück. Allerdings wurden zum Auftakt nur die ersten vier Folgen veröffentlicht, während die Zuschauer bis zum 3. September auf die restlichen Episoden warten müssen. Jenna schlüpft dabei erneut in die Rolle der Wednesday Addams und trifft an der Nevermore Academy nicht nur auf altbekannte Gesichter wie Enid und ihre Mutter Morticia, sondern auch auf neue Charaktere. So sorgt Steve Buscemi (67) als Schulleiter Barry Dort für frischen Wind, während der Auftritt von Lady Gaga (39) als Lehrerin schon im Vorfeld für Aufsehen sorgte.

Getty Images Jenna Ortega, Juli 2025

Getty Images Maddie Ziegler, Tänzerin

Helen Sloan / Netflix Joonas Suotamo, Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Isaac Ordonez, Thing, Luis Guzmán, "Wednesday"