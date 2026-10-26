Lisa Akkayas Rolex geklaut? Rebecca Ries wehrt sich vehement

Rebecca Ries (31) meldete sich am späten Sonntagabend mit deutlichen Worten im Netz. In ihrer Instagram-Story reagierte die Realitybekanntheit auf Spekulationen rund um eine Rolex, die Lisa Marie Akkaya (25) gestohlen worden sein soll. Der mutmaßliche Diebstahl soll sich ausgerechnet am Tag der Beerdigung von Lisas Sohn ereignet haben – ein Tag, an dem auch Rebecca vor Ort gewesen war. Da sie selbst eine Rolex am Handgelenk trägt, brachten offenbar einige User sie mit dem Vorfall in Verbindung. Die 31-Jährige wies die Verdächtigungen entschieden zurück und stellte klar, dass es sich bei ihrer Uhr um eine Fälschung aus der Türkei handle. "Bevor ich hier noch weitere Nachrichten bekomme, ob ich meine Freundin beklauen würde, solltet ihr erst mal abwarten. Mit solchen Vermutungen oder Unterstellungen sollte hier jeder vorsichtig sein! Ich glaub, ich bin im falschen Film. Meine Rolex, ihr Stalker, ist fake aus der Türkei. Mein Gott, ich könnte kotzen, ehrlich!!!!", schrieb sie sichtlich verärgert in ihrer Story. Zusätzlich teilte sie ein Video von Samira Cilingir (29), die sie nachdrücklich in Schutz nimmt. "Rebecca würde niemals klauen", betont diese in dem Clip.

In dem geteilten Video geht Samira noch weiter ins Detail. Sie erklärt, dass einer von Lisas Angehörigen beziehungsweise eine der anwesenden Personen, die Lisa nahestehen, die Rolex an jenem Tag entwendet haben soll. Um zu belegen, dass Rebeccas Uhr nichts mit dem mutmaßlichen Diebstahl zu tun hat, berichtet sie von einem WhatsApp-Chat mit der Influencerin während deren Türkei-Aufenthalts. "Hey, ich habe da eine Rolex. Das ist voll eine gute Marke. Bla bla bla. Also eine gute Qualität so", habe Rebecca ihr damals geschrieben. Ihre Antwort darauf: "Oh, geil. Zeig mir mal ein paar mehr. Und vielleicht will ich auch eine." Anschließend bestätigt sie: "Und Rebeccas Rolex ist fake. Die ist aus der Türkei." Die ehemalige Temptation Island VIP-Teilnehmerin kommentierte das Verteidigungsvideo in ihrer Story mit den knappen Worten "So nämlich" und machte sich die Klarstellung damit zu eigen.

Auch Lisa selbst stellte in ihrer Story bereits ausdrücklich klar, dass ihre Freundin nicht hinter dem mutmaßlichen Diebstahl stecke. "Es geht nicht um Rebecca!!!! Das ist ganz wichtig zu erwähnen, da sie jetzt schon ein paar Nachrichten bekommen hat!!", schrieb die 25-Jährige und ergänzte, dass es Gründe dafür gebe, weshalb sie den Namen der tatsächlich gemeinten Person bislang nicht öffentlich genannt habe. Das wolle sie, wenn möglich, in Zukunft aber noch tun. Damit widersprach Lisa den Spekulationen über ihre Freundin deutlich. Diese entstanden offenbar vor allem aus zwei Gründen: Rebecca war am Tag der Beerdigung ebenfalls bei Lisa und trug öffentlich eine Rolex. Die Aussagen von Samira und Lisa machen jedoch deutlich, dass die Realitybekanntheit nicht mit dem mutmaßlichen Diebstahl in Verbindung gebracht werden soll.

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Instagram / lisa.straube, Instagram / whoisbeccs Collage: Lisa Marie Akkaya und Rebecca Ries

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Instagram / samira.bne Samira Cilingir, Influencerin

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