Furkan Akkaya hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Der Realitystar kämpft gegen Schilddrüsenkrebs und musste sich bereits zwei Operationen unterziehen, bei denen ihm die Schilddrüse vollständig entfernt wurde. Im Interview mit Promiflash spricht er nun darüber, wie seine Familie mit der Diagnose umgeht. Sein kleiner Sohn Emilio weiß bislang nichts von der Erkrankung seines Vaters. Gemeinsam mit seiner Frau Lisa Marie Akkaya (25) hat sich Akka (25) bewusst dazu entschieden, den Jungen vorerst nicht darüber aufzuklären. "Mit Emilio sprechen wir aktuell nicht darüber, da er noch zu jung ist, um das Ganze zu verstehen, und selbst noch nicht sprechen kann", erklärt der 25-Jährige.

Ganz außen vor blieb Emilio während dieser Zeit allerdings nicht. Auch wenn er noch nicht weiß, was seinem Vater fehlt, besuchte er ihn mehrfach im Krankenhaus. Diese Besuche bedeuteten Akka offenbar sehr viel. "Er hat mich aber immer wieder im Krankenhaus besucht, was mir sehr gutgetan hat", erzählt der ehemalige Temptation Island VIP-Kandidat. Die Klinikaufenthalte waren für Akka alles andere als leicht. Umso wichtiger war es für ihn, seinen kleinen Sohn in dieser schwierigen Phase an seiner Seite zu wissen. Auch wenn Emilio noch nicht verstehen kann, warum sein Papa im Krankenhaus behandelt werden muss, gaben ihm die Besuche offenbar viel Kraft.

Dass Akka überhaupt an Krebs erkrankt ist, wurde eher zufällig entdeckt. Vor der Diagnose hatte der Influencer kaum eindeutige Symptome bemerkt. Lediglich anhaltende Müdigkeit und Antriebslosigkeit machten ihm zu schaffen. Aufmerksam wurde er schließlich durch eine auffällige Beule an seinem Hals, die er ärztlich untersuchen ließ. Zunächst bestand der Verdacht, dass mit seiner Schilddrüse etwas nicht stimmen könnte. Weitere Untersuchungen brachten schließlich traurige Gewissheit: Akka hat Schilddrüsenkrebs. Seit der Diagnose bestimmen die Behandlung und das Familienleben den Alltag von Akka und seiner Frau Lisa Marie. Auch in den sozialen Medien gehen die beiden offen mit der Erkrankung um und nehmen ihre Fans mit auf Akkas Weg durch diese schwierige Zeit.

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Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya mit seinem Sohn Emilio

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Instagram / akkaakkaya Furkan und Lisa Marie Akkaya, TV-Bekanntheiten

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