Furkan Akkaya (25) hat verraten, wie seine Frau Lisa Marie Akkaya (25) die Nachricht von seiner Schilddrüsenkrebserkrankung aufgenommen hat. Im Interview mit Promiflash sprach der Realitystar jetzt über die ersten Momente nach der Diagnose. Öffentlich gemacht hatte er die Erkrankung erst, nachdem er bereits zwei Operationen hinter sich hatte. Bei den Eingriffen war ihm die Schilddrüse vollständig entfernt worden. Für seine Liebste war die Nachricht zunächst ein harter Schlag. "Lisa war natürlich zunächst geschockt und traurig", erzählte Furkan. Auch im Kreis der Familie habe die Neuigkeit tiefe Spuren hinterlassen. Den Kopf in den Sand stecken wollen die beiden aber nicht: Das Ehepaar stellt sich der belastenden Situation gemeinsam und hält in dieser schweren Zeit eng zusammen.

Die Akkayas mussten nämlich schon zuvor einige schwere Zeiten durchstehen. "Gerade weil wir in der Vergangenheit immer wieder mit schweren Schicksalsschlägen konfrontiert wurden, hat uns diese Nachricht als Familie noch einmal sehr mitgenommen", erklärte Furkan im Gespräch mit Promiflash. Das junge Paar musste vor einigen Monaten den plötzlichen Kindstod seines Sohns Xavi verkraften. Und obwohl er nun harte Zeiten durchmacht, sagt Furkan: "Es ist bei Weitem nicht mit dem Schmerz vergleichbar, den wir durch den Verlust unseres Sohnes Xavi erfahren haben." Seine Worte machen aber deutlich, dass die Krebsdiagnose nicht nur ihn selbst betrifft. Lisa und die übrigen Familienmitglieder wurden von der Diagnose Krebs emotional erschüttert. Für Furkan geht es somit nicht nur um seine eigene Gesundheit. Die ganze Familie muss nun lernen, mit der neuen Situation umzugehen. Nach den vorherigen Schicksalsschlägen ist die Erkrankung für sie alle eine weitere schwere Belastung.

Seine Diagnose hatte Furkan erst öffentlich gemacht, als er die beiden Operationen bereits überstanden hatte. Die Ärzte hatten bei ihm einen bösartigen Tumor festgestellt. Mit den Eingriffen war die Behandlung allerdings noch nicht abgeschlossen. Als nächster medizinischer Schritt war eine Radiojodtherapie geplant. Sie soll Schilddrüsenzellen oder Gewebe zerstören, die möglicherweise noch in seinem Körper verblieben sind. Wann genau es für ihn so weit sein sollte, verriet der Realitystar zunächst nicht. Einen konkreten Termin für die Therapie nannte Lisas Ehemann bislang jedenfalls nicht. Seine Community hält er dennoch weiterhin über seinen Gesundheitszustand auf dem Laufenden und lässt seine Follower so an seinem Weg durch die Behandlung teilhaben.

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Imago Furkan und Lisa Marie Akkaya bei der Premierenfeier von RTLZWEI "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth

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Instagram / akkaoriginal Furkan Akkaya, Realitystar

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