Große Sorge bei Lisa Marie Akkaya (25): Ihr kleiner Sohn Emilio kämpft weiterhin mit hohem Fieber und starken Beschwerden. Heute Morgen meldete sich die Influencerin in ihrer Instagram-Story bei ihren Followern und gab ein neues Update zum Zustand des Jungen. Demnach lag Emilios Temperatur nachts zeitweise zwischen 40,5 und 41 Grad Celsius. Außerdem musste sich der Kleine immer wieder übergeben und fand kaum Schlaf. Die ganze Nacht habe er sich eng an seine Mutter geklammert. Lisa schildert, dass ihr Sohn inzwischen noch weniger Kraft habe als am Tag zuvor. Zu ihrem Update teilt sie auch eine Aufnahme aus dem Schlafzimmer: Darauf liegt Emilio zugedeckt im Bett und trinkt aus einer Flasche. Sein Gesicht zeigt die Influencerin nicht. Sie verdeckt es auf dem Bild mit einem Fieberthermometer-Emoji und schützt so seine Privatsphäre, während sie ihre Community über seinen Zustand informiert.

Wie sehr sich Emilios Zustand über Nacht verschlechtert hat, macht Lisa Marie Akkaya mit deutlichen Worten klar. "Er ist viel viel viel schlapper als gestern", erklärt die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story. Deshalb will sie ihren Sohn im Laufe des Tages ganz genau im Blick behalten. Bessert sich sein Zustand nicht, möchte Lisa erneut Kontakt mit dem Krankenhaus aufnehmen und sich dort Rat und Hilfe holen. "Deswegen muss ich mal gucken heute: Wenn es nicht besser wird, rufe ich nochmal im Krankenhaus an", beschreibt sie ihr weiteres Vorgehen auf Instagram. Für die besorgte Mutter steht damit fest, dass sie bei anhaltend schlechtem Zustand wieder Kontakt zu der Klinik aufnehmen wird. Ihre Community hält sie aber über die Entwicklung auf dem Laufenden. Für den Moment steht für die Mutter vor allem eines im Vordergrund: dass ihr kleiner Sohn möglichst schnell wieder zu Kräften kommt.

Schon am Vortag hatte Lisa Marie von hohem Fieber bei Emilio berichtet. Zwischenzeitlich kletterte das Thermometer auf 40,5 Grad Celsius. Ein Zäpfchen hatte zunächst Wirkung gezeigt und das Fieber des Jungen gesenkt. Danach wirkte der Junge wieder deutlich fitter, wie Lisa damals berichtete. Für Lisa war außerdem beruhigend, dass ihr Sohn wieder etwas aß und ausreichend trank. Diese Entwicklung hatte vorerst auf eine Besserung seines Zustands hingedeutet. Wie die jüngsten Schilderungen aus der darauffolgenden Nacht zeigen, verschlechterte sich Emilios Zustand anschließend erneut. Das Fieber stieg bis auf 41 Grad Celsius, Emilio musste sich mehrfach übergeben und konnte kaum zur Ruhe kommen. Damit ist die Lage für die kleine Familie weiterhin angespannt, und Lisa beobachtet ihren Sohn nun besonders aufmerksam.

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Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya mit ihrem Sohn Emilio, Juni 2020

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Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya Sohn

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