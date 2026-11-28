Lisa Marie Akkaya (25) hat derzeit mit sehr zwiespältigen Gefühlen zu kämpfen. In ihrer Instagram-Story gab die Influencerin ihren Followern jetzt einen ganz persönlichen Einblick in ihr Innenleben. Wenn sie sich Videos von Babys anschaue, packe sie das "Babyfieber", erzählte sie. Der Wunsch nach einem weiteren Kind sei durchaus da. Gleichzeitig ist sich Lisa aber nicht sicher, was wirklich hinter diesem Gefühl steckt. "Nur das Hauptproblem ist, ich weiß nicht, ob ich echt ein Baby will oder ob ich einfach nur Xavi vermisse und ich das jetzt auf eine neue Art spüre, wenn ich Babys sehe", schrieb sie. Seit ihr Sohn Xavi im Februar dieses Jahres am plötzlichen Kindstod verstorben ist, wecken fremde Babys Erinnerungen an ihn und führen ihr zugleich vor Augen, wie rasch ihr Sohn Emilio dem Babyalter entwachsen ist.

Hinter dem Gedanken an ein weiteres Kind vermutet Lisa auch den Wunsch, es bei einem neuen Baby dieses Mal "besser" zu machen. Dass niemand Xavis Tod hätte verhindern können, weiß sie zwar, doch quälende Selbstvorwürfe lassen sich dadurch nicht einfach wegschieben. Diese drehen sich allerdings nicht um die Todesursache. Vielmehr beschäftigt sie die Frage, ob sie ihrem Sohn genug Liebe gezeigt und ausreichend mit ihm gekuschelt hat. Wie sehr sie der Anblick anderer Babys mitnimmt, machte sie in ihrer Story deutlich: "Ich kann keine Babys mehr sehen, es bricht mein Herz und jedes Mal merke ich, es fehlt nicht nur etwas, sondern jemand." Bei ihrer Community entschuldigte sich Lisa für das belastende Thema. Gleichzeitig stellte sie klar, dass sie ihre Gefühle wie gewohnt ehrlich mit ihren Fans teilen möchte. Dazu gehöre eben auch diese schmerzhafte Realität.

Kurz nach Xavis Tod hatte Lisa noch ganz anders über das Thema Familienplanung gesprochen. Damals hatte sie erklärt, vorerst keinen weiteren Nachwuchs zu wollen, weil die Angst vor einem erneuten Verlust zu groß war und sie eine starke psychische Belastung fürchtete. Eine klare Entscheidung für ein weiteres Baby hat sie auch jetzt nicht getroffen. Ihre aktuellen Worte zeigen vielmehr, wie sehr sie innerlich hin- und hergerissen ist: Der Wunsch nach einem Kind, die Trauer um Xavi und die belastenden Fragen rund um ihre Zeit als seine Mutter greifen für sie ineinander.

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Atalency Lisa Marie Akkaya mit ihrem Baby Xavi, September 2025

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Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya und Sohn Emilio

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