Sylvester Stallone gesteht, wie sehr ihm das Alter zusetzt

Sylvester Stallone (80) gilt seit Jahrzehnten als Inbegriff des harten Actionhelden – doch mittlerweile spürt er die Spuren, die die Zeit hinterlassen hat. Mit 80 Jahren spricht der Schauspieler nun offen darüber, wie sehr ihm sein Alter körperlich zu schaffen macht. Gegenüber der Bild erzählte er, dass ihm vor allem die Morgenstunden schwerfallen: Nach zahlreichen Rückenoperationen kostet ihn bereits das Aufstehen Überwindung. Für seinen morgendlichen Zustand findet Sylvester einen Vergleich, den Filmfans sofort vor Augen haben: "Körperlich fühle ich mich manchmal am Morgen so, wie ich bei 'Rocky' aussah", erklärte er. Gemeint ist also jener zerzauste Boxer mit zugeschwollenen Augen nach zwölf harten Runden im Ring. Vom Ausruhen hält der Star trotzdem wenig: Aktuell steht er für die vierte Staffel von "Tulsa King" vor der Kamera. In der Serie, die bei Paramount+ läuft, schlüpft er erneut in die Rolle des Gangsterbosses Dwight "The General" Manfredi.

Am Set scheint Sylvesters Ehrgeiz schnell wieder geweckt zu sein. Vor allem die Zusammenarbeit mit seinen jüngeren Kollegen treibt ihn an – und auch seine drei Töchter motivieren ihn, aktiv zu bleiben. Die Arbeit sieht der Schauspieler dabei als ganz persönlichen Leistungstest. "Ich liebe es, wegen der Herausforderung zu arbeiten und zu sehen, ob ich mithalten kann", erklärte er im Gespräch mit der Bild. An den Ruhestand denkt der "Rocky"-Darsteller daher nicht. Stattdessen will er seine jahrzehntelange Erfahrung künftig stärker an den Nachwuchs weitergeben und für die nächste Hollywoodgeneration eine Mentorenrolle übernehmen. In "Tulsa King" fühlt er sich nach eigener Aussage übrigens wohler als in der emotional belastenden Welt seiner Figur John Rambo. Als Dwight dürfe er schlicht er selbst sein – nur eben als Gangster.

Dass der Schauspieler heute mit körperlichen Problemen kämpft, hat auch mit dem enormen Einsatz während seiner Actionkarriere zu tun. Bei den Dreharbeiten zu "The Expendables" zog er sich eine schwere Verletzung zu, die weitreichende Folgen hatte. Insgesamt musste sich Sylvester neun Rückenoperationen unterziehen. Dazu kamen drei Versteifungen an den Halswirbeln sowie Eingriffe an beiden Schultern und am Auge – eine Bilanz, die eher an einen Profisportler als an einen Schauspieler erinnert. Dass er gefährliche Stunts früher am liebsten selbst übernahm, sieht der Hollywoodstar inzwischen deutlich kritischer. Die gesundheitlichen Folgen begleiten ihn bis heute. Vom Set fernhalten können sie ihn allerdings bislang nicht.

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IMAGO / ZUMA Press Wire Sylvester Stallone im September 2025

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Imago Sylvester Stallone am Set von "Rocky", 1976

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Getty Images Zwei Personen posieren beim Fototermin zum Film "The Expendables 3" beim Filmfestival von Cannes 2014