Bella Thorne begeistert im Spitzen-BH mit roten Haaren

Bella Thorne (28) sorgt mal wieder für Aufsehen im Netz. Die Schauspielerin präsentierte sich jetzt in einem schwarzen Spitzen-BH vor einer hellen Studio-Kulisse und setzte dabei auf einen besonders auffälligen Look: Die 28-Jährige ist zu ihren leuchtend roten Haaren zurückgekehrt und zieht damit auf Social Media alle Blicke auf sich. In Kombination mit ihrem gebräunten Teint wirken die kräftigen Locken besonders ausdrucksstark – und die Fans sind offenbar begeistert.

Tausende Likes und zahlreiche Kommentare häufen sich unter den Aufnahmen. Viele Follower vergleichen Bellas neuen Look mit ihrem früheren Stil und zeigen sich sichtlich erfreut über die Rückkehr zu der Haarfarbe, mit der die Schauspielerin einst bekannt wurde, so Daily Mail. Die roten Haare gelten bei vielen als ihr Markenzeichen – und die Reaktionen zeigen, dass die Fans diesen Look nach wie vor lieben.

Bella machte sich bereits als Teenager einen Namen: Mit ihrer Rolle in der Disney-Serie "Shake It Up" wurde sie einem breiten Publikum bekannt. Im Laufe der Jahre entwickelte sie sich weit über ihre Schauspielkarriere hinaus und ist heute auch als Sängerin und Unternehmerin aktiv. Seit 2023 ist die Schauspielerin mit Mark Emms verlobt. Auf Social Media gehört sie seit Jahren zu den meistgefolgten Persönlichkeiten und teilt dort regelmäßig Einblicke in ihr Leben und ihre aktuellen Projekte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bella Thorne 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / bellathorne Bella Thorne begeistert im Spitzen-BH

Anzeige Anzeige

Getty Images Bella Thorne und Mark Emms bei de Cinema Against Aids Cannes Gala