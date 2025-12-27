Darum lässt sich Bella Thorne mit der Hochzeit noch Zeit

Bella Thorne (28) und Mark Emms lassen sich mit der Hochzeit Zeit – und erklären ganz offen, warum. Die Schauspielerin und Sängerin, die seit Mai 2023 mit dem Regisseur verlobt ist, sprach Anfang Dezember bei einem Gala-Event in Los Angeles über den Stand der Dinge. Gegenüber dem Magazin People erklärte Bella, dass die Hochzeitsplanung erst startet, wenn beruflich Luft ist. Sie beendete gerade ihren Film "Color Your Hurt" und richtet den Blick bereits auf das nächste Großprojekt, die Fortsetzung von "Spring Breakers": "Ich habe gerade einen Film inszeniert, den ich geschrieben habe – das ist im Moment unser Baby."

Einen Termin gibt es noch nicht, einen Ort ebenso wenig und auch die Kleiderfrage ist noch offen. Nach dem ersten Antrag von Mark ging Bella im August 2025 selbst auf die Knie. Seitdem heißt es: Geduld – und erst einmal die gemeinsamen Projekte stemmen. Frühere Ideen gibt es dennoch: Schon 2023 schwärmte Bella von einem Herrenhaus in der Nähe von Marks Heimat in Großbritannien – mit einem Hauch Vintage von Schiaparelli oder Dior. Damals funkelte zur Verlobung ein "10-plus-Karat"-Diamantring mit Baguette-Steinen, über den Vogue berichtete.

In einem Interview mit E! News hatte die Schauspielerin vor wenigen Wochen verraten, wie eng sie und der Produzent ihr Privat- und Berufsleben miteinander verbinden. "Liebe auf den ersten Blick, im Schein des Sonnenaufgangs", so beschrieb Bella die ersten Momente ihrer Beziehung, die auf einer Strandparty in Ibiza begann. Sie betonte, wie wichtig kreative Unterstützung für beide sei und dass sie schon lange von einer Hochzeit in der britischen Landschaft träumte.

Instagram / bellathorne Bella Thorne und Mark Emms

Getty Images Bella Thorne und Mark Emms bei de Cinema Against Aids Cannes Gala

Instagram / bellathorne Bella Thorne und Mark Emms im Mai 2023