Süß: Bella Thorne teilt Fotos vom neuesten Familienzuwachs

Bella Thorne (28) hat jetzt den neuesten Zuwachs ihrer kleinen Tierbande vorgestellt. Die Schauspielerin und Sängerin teilte auf Instagram eine Reihe von Fotos und Videos aus ihrem Zuhause, auf denen ein schwarz-weißer Kater aus ihrer Handtasche lugt, mit ihr im Bett kuschelt und sich sichtlich wohl in seinem neuen Umfeld fühlt. Zu sehen ist auch Bellas Verlobter Mark Emms, der den Vierbeiner liebevoll im Arm hält. In der Bildunterschrift erklärte die 28-Jährige, sie habe den Kater vor zwei Wochen adoptiert und er sei inzwischen voll in der Familie angekommen.

Den Namen des Katers verriet sie ebenfalls: Frankie – beziehungsweise "Frankenstein" oder "Frankenstein the Catman". Und wie es scheint, genießt er sein neues Zuhause: In der Bilderstrecke sieht man ihn mal dösend im Auto, mal beim Spielen mit einem von Bellas Hunden und immer wieder dicht an seine neue Besitzerin gekuschelt. Dass bei der "The Babysitter"-Darstellerin regelmäßig neue Fellnasen einziehen, überrascht ihre Fans nicht: Die Tierliebhaberin ist dafür bekannt, immer wieder Tiere zu pflegen oder zu adoptieren, und offenbar hat auch Mark mit den vielen Vierbeinern an seiner Seite keinerlei Probleme.

Neben ihrer Tierliebe machte Bella zuletzt mit neuen Details zu ihrer Hochzeitsplanung Schlagzeilen. In einem Interview mit E! News verriet die Schauspielerin, dass sie und Mark noch keinen festen Termin für ihre Trauung gefunden haben. "Wir wollen den perfekten Moment abwarten, weil wir momentan beide so viel arbeiten", sagte sie. Ideen für ihren großen Tag hatte die Sängerin allerdings schon reichlich. Besonders schwärmte sie von einer Feier auf dem englischen Land und von Vintage-Kleidern von Schiaparelli oder Dior, wie sie gegenüber Vogue betonte.

Getty Images Bella Thorne bei der Diesel Show in Mailand im Februar 2024

Instagram / bellathorne Bella Thorne mit Kater Frankie, Dezember 2025

Instagram / bellathorne Balle Thornes Verlobter Mark Emms mit Kater Frankie, Dezember 2025