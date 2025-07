Bella Thorne macht Ex-Flirt Charlie Puth schwere Vorwürfe

"Urlaubsreif"-Star Bella Thorne (27), die einem breiten Publikum durch die Serie "Shake It Up" bekannt wurde, hat in einem öffentlichen Kommentar gegen Charlie Puth (33) ausgeteilt und schwere Vorwürfe erhoben. Unter einem Instagram-Post der Little-Mix-Sängerin Jade Thirlwall (32), die betonte, nie mit Charlie zusammenarbeiten zu wollen, schrieb Bella: "Er hat die ganze Welt über mich belogen und eine Hetzkampagne gestartet. Und das alles nur, weil ich nicht mit ihm schlafen wollte." Mit dieser überraschenden Aussage machte sie einen Vorfall öffentlich, der bislang im Verborgenen lag. Hintergrund der Anschuldigungen ist eine frühere Verbindung zwischen der Schauspielerin und dem Sänger.

Die beiden waren zwar nie offiziell ein Paar, wurden aber 2016 beim gemeinsamen Zeitvertreib fotografiert. Zu dem Zeitpunkt kursierten Gerüchte, Bella habe ihren damaligen Freund Tyler Posey (33) mit Charlie betrogen. Charlie hatte die Spekulationen befeuert, indem er diese Mutmaßungen öffentlich machte. Bella klärte später auf, dass ihre Beziehung mit Tyler bereits beendet gewesen war, als sie und Charlie Zeit miteinander verbracht hatten. Es stellte sich zudem heraus, dass Charlie fälschlicherweise aufgrund eines alten Artikels über den "Time Is Up"-Star und Tyler zu seinen Anschuldigungen gekommen war.

Neben ihrer Karriere als Schauspielerin und Social-Media-Star sorgt Bella, die aktuell ihre Traumhochzeit mit dem britischen Produzenten Mark Emms plant, immer wieder auch durch private Einblicke in ihr Leben für Schlagzeilen. Mit ihrer offenen Art und ihrem Einsatz für Frauenrechte polarisiert sie häufig. Charlie hingegen wurde in der Vergangenheit wiederholt für seine Aussagen und sein Verhalten in den sozialen Medien kritisiert. Es scheint, als habe diese Frustration bei Bella einen Wendepunkt erreicht, da sie offenbar eine Gelegenheit sah, sich mit Jades Post öffentlich zu solidarisieren und ihre eigene Geschichte ans Licht zu bringen. Was genau hinter den Kulissen damals ablief, wissen wohl nur die beiden.

Bella Thorne und Charlie Puth

Schauspieler Tyler Posey und Bella Thorne, 2015

Bella Thorne und Mark Emms