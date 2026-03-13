Bella Thorne zeigt sich oben ohne und teilt intime Momente

Bella Thorne (28) hat ihre Fans mit einem gewagten Instagram-Post zum Staunen gebracht. Die ehemalige Disney-Darstellerin zeigte sich am 11. März in einem freizügigen Spiegel-Selfie oben ohne und ließ dabei wenig der Fantasie übrig. Auf dem Foto steht die 28-Jährige in einem riesigen Badezimmer, das vollgestellt ist mit Beauty-Produkten und trägt lediglich eine hochgekrempelte, cremefarbene Jogginghose. Mit einer Hand verdeckt sie ihre Brust, während sie mit der anderen Hand das Selfie aufnimmt. Ihr Haar hat sie lässig mit einer Haarklammer hochgesteckt.

Zu den Fotos, die Bella veröffentlichte, gehören auch Aufnahmen mit ihrem Verlobten Mark Emms. Das Paar hatte offenbar gerade eine Reise nach Las Vegas unternommen und teilte romantische Einblicke in ihre gemeinsame Zeit. Die beiden besuchten bei ihrer Date-Night unter anderem die immersive Entertainment-Location Sphere und zeigten sich dabei verliebt wie eh und je. In ihrem Hotelzimmer posierten Bella und Mark für innige Kuss-Selfies und machten keinen Hehl aus ihrer Zuneigung zueinander. Die Fans reagierten begeistert auf die intimen Einblicke. "Wunderschön! Bella, du bist etwas Besonderes", schwärmte ein Follower in den Kommentaren, während ein anderer schrieb: "Du siehst umwerfend aus, verrate mir deine Fitness-Routine."

Bella und Mark sind seit August 2022 ein Paar, nachdem sie sich auf der Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes kennengelernt hatten. Bereits ein Jahr später, im Mai 2023, machte der 45-Jährige der Schauspielerin einen Heiratsantrag. Im August 2025 sorgte Bella dann für Aufsehen, als sie ebenfalls vor ihrem Partner auf die Knie ging und ihm einen Antrag machte. "Vor drei Jahren haben wir uns kennengelernt, ein Jahr später hat er mir einen Antrag gemacht, jetzt ein Jahr später habe ich das auch getan", erklärte sie damals auf Instagram. Während einige Fans verwirrt über die doppelte Verlobung waren, verteidigte die OnlyFans-Creatorin ihre romantische Geste und kommentierte die geteilten Meinungen mit Humor in ihren Instagram-Stories.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bella Thorne und Mark Emms

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Emms und Bella Thorne im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Bella Thorne und Mark Emms bei de Cinema Against Aids Cannes Gala

Anzeige