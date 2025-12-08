Bella Thorne verrät Details zur Traumhochzeit mit ihrem Mark

Bella Thorne (28) hat Neuigkeiten zu den Plänen für ihre Hochzeit mit Regisseur Mark Emms verraten. Zwei Jahre nach ihrer Verlobung, die Mark mit einem funkelnden 10-Karat-Diamantring kurz vor dem Muttertag 2023 perfekt machte, sprach die Schauspielerin mit E! News über den aktuellen Stand der Vorbereitungen. Die beiden haben sich jedoch noch nicht auf einen Trautermin festgelegt. Bella bestätigte, dass die Arbeit für beide derzeit Vorrang hat, doch sie freue sich darauf, das Projekt Hochzeit anzugehen, sobald sich ihre Terminkalender etwas entspannen.

Kennengelernt hatten sich Bella und Mark 2022 auf einer Strandparty in Ibiza, und seitdem ist ihr gemeinsames Leben geprägt von Liebe und kreativer Unterstützung für die Projekte des jeweils anderen. In einem rührenden Moment überraschte Bella im August 2025 ihren Verlobten, indem sie ihm selbst einen Heiratsantrag machte. Die romantische Geste mit Kerzen und Luftballons in Herzform teilte sie in den sozialen Medien. Auch jetzt gibt die Schauspielerin preis, dass sie bereits einige Ideen für den großen Tag hat. So träume sie von einer Hochzeit in der britischen Landschaft und habe ein Faible für Vintage-Kleider von Schiaparelli oder Dior, wobei sie laut Vogue gleich vier Outfits einplanen möchte.

Mark, der als Produzent hinter Erfolgsgeschichten wie der Netflix-Dokuserie "Bad Vegan" steht, und Bella ergänzen sich nicht nur in ihrem Arbeitsalltag, sondern auch in ihrem Privatleben hervorragend. Während Bella durch ihre Schauspielkarriere, Gesang und unternehmerische Projekte große Schlagzeilen macht, bringt Mark seine Expertise und Lebenserfahrung aus der Film- und Musikproduktion mit ein. Den Beginn ihrer Beziehung, die bei Cara Delevingnes (33) Geburtstagsparty in Ibiza ihren Anfang nahm, bezeichnete Bella einst als "Liebe auf den ersten Blick, im Schein des Sonnenaufgangs". Seitdem teilen sie diese besondere Verbindung mit ihren Fans, die gespannt auf den Tag warten, an dem sie endgültig Ja sagen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bella Thorne 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Emms und Bella Thorne im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Bella Thorne, Schauspielerin