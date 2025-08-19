Fans gespalten: Bella Thorne macht Verlobtem auch Antrag

Bella Thorne (27) hat ihrem Verlobten Mark Emms einen Antrag gemacht – und damit eine Welle von vor allem hämischen Reaktionen ausgelöst. In einem romantischen Ambiente mit Kerzen, Blumen und Herzballons kniete sich die Schauspielerin vor ihren Partner und hielt um seine Hand an – rund zwei Jahre, nachdem er ihr bereits einen Antrag gemacht hatte. Auf Instagram teilte der "Midnight Sun"-Star das intime Video mit seinen Fans und schrieb dazu: "Vor drei Jahren haben wir uns kennengelernt, ein Jahr später machte er einen Heiratsantrag – und jetzt ich auch." Bellas Post sorgte für gemischte Gefühle in der Kommentarspalte: Während viele die Geste als Zeichen von Gleichberechtigung feierten, stießen sich andere an der unkonventionellen Vorgehensweise.

Die Reaktionen im Netz könnten nicht gemischter ausfallen: "Ok, Ladys, lasst uns das nicht normalisieren", schrieb eine Nutzerin, ein anderer kommentierte: "Es ist ein Witz, oder? Warum Frauen sich sowas antun, bleibt ein Rätsel." Viele unterstützten jedoch Bella, lobten den Einsatz für Gleichberechtigung und die Liebe: "Das ist so süß! Sie zeigt, dass Engagement in beide Richtungen geht." Die Schauspielerin selbst sieht die Debatte mit Humor. In ihrer Story schrieb sie, die Kommentare seien "total gespalten – die eine Hälfte dagegen, die andere ruft 'Girlpower jetzt!'." Für Bella steht fest: Ihre Geste ist ein Liebesbeweis und sollte genau so verstanden werden. Im Gespräch mit People resümierte sie einst: "Das wird jeden Tag realer und festigt unsere Partnerschaft mehr und mehr."

Unternehmer Mark Emms, der Gründer und CEO von Emms Productions und Eastern Road Films, hatte Bella im Mai 2023 einen Antrag gemacht, nachdem sie sich ein Jahr zuvor auf einer Geburtstagsfeier von Model Cara Delevingne (33) auf Ibiza kennengelernt hatten. Für Bella, die zuvor unter anderem mit Rapper Mod Sun (38) und Sänger Benjamin Mascolo (32) verlobt war, war es Liebe auf den ersten Blick. In früheren Interviews erzählte sie bereits, dass sie von einer Hochzeit auf einem englischen Landsitz träume, doch wann und wo die Feier stattfinden soll, ist noch offen. Die sehr selbstkritische Schauspielerin begann ihre Karriere 2003 mit dem Film "Unzertrennlich". Mittlerweile ist sie aus Filmen wie "Time Is Up" oder "You Get Me" bekannt. Inmitten der hitzigen Debatte bleibt Bella gewohnt gelassen und zeigt damit einmal mehr, dass sie nach ihren eigenen Regeln lebt.

Getty Images Bella Thorne und Mark Emms

Getty Images Benjamin Mascolo und Bella Thorne, 2021

Getty Images Bella Thorne bei den Filmfestspielen von Cannes