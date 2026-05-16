"Zeit läuft ab": Katie Price setzt Ehemann Lee ein Ultimatum

Katie Price (47) hat ihrem Ehemann Lee Andrews öffentlich ein Ultimatum gestellt. Der Grund: Lee erschien nicht zur gemeinsamen Teilnahme bei der britischen Frühstückssendung "Good Morning Britain" – und das, obwohl er angekündigt hatte, zu kommen. Katie musste dadurch alleine in der Sendung auftreten. Auf Instagram teilte sie einen Ausschnitt aus ihrem Podcast und machte dabei deutlich: "Die Zeit läuft ab für Lee und er muss einen guten Grund liefern, warum er nicht zurück kann, denn ich gehe nicht nach Dubai zurück." Im Video erklärte sie außerdem: "Ich habe ihm gesagt, er muss es nach Großbritannien schaffen, denn wenn nicht, läuft offensichtlich irgendetwas schief."

Im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion steht die Frage, warum Lee bisher nicht in die UK gereist ist, obwohl er es mehrfach angekündigt hatte. Er selbst behauptet, sich gerade am Flughafen in Maskat, Oman, zu befinden, und bestreitet, ein Reiseverbot zu haben. Er postete ein Video auf Instagram, in dem er versicherte: "Niemand wurde festgehalten, ich weiß nicht, woher das kommt." Katies frühere Forderungen an Lee seien laut ihr bisher folgenlos geblieben: "Es ist die Tatsache, dass du immer wieder sagst, du kommst, aber dann doch nicht kommst. Ich habe es jetzt deutlich gesagt. Ich habe gesagt: 'Mach das nicht nochmal mit mir. Dass ich dann ohne dich im Live-Fernsehen sitzen muss und dumm dastehe.' Kein Wunder, dass alle sagen: 'Du bist so, du bist so', denn sie haben einen Grund, das zu sagen. Ich stimme ihnen zu."

Katie und Lee hatten im Januar in Dubai geheiratet. Seitdem ist Katie mehrfach in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist, um ihren Mann zu besuchen – er hingegen ist bisher kein einziges Mal nach Großbritannien gekommen. Lees Ex-Partnerin Alana Percival meldete sich ebenfalls zu Wort und behauptete, er habe auch bei ihr ähnliche Szenarien inszeniert, bei denen er vorgab, auf dem Weg zu ihr zu sein. Sie postete ein altes Video von Lee am Flughafen und schrieb dazu: "Noch ein weiteres Mal, bei dem er so tat, als würde er kommen. Mehr Lügen, Lügen und noch mehr Lügen." Lee selbst hat sich zu diesen Vorwürfen bisher nicht geäußert.

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Instagram / katieprice Katie Price im Februar 2026

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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Instagram / katieprice Katie Price, April 2026