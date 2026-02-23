Gehirnwäsche oder Liebe? Katie Prices Mann kontert Kritikern

Katie Price (47) und ihr Ehemann Lee Andrews wehren sich jetzt gegen die massive Kritik an ihrer Beziehung. Nachdem Freunde der Realitystar-Dame schwere Vorwürfe gegen Lee erhoben und ihm vorgeworfen hatten, Katie einer "Gehirnwäsche" zu unterziehen, meldete sich der Geschäftsmann wütend auf Instagram zu Wort. "Wie kann man seine eigene Ehefrau lovebomben?", schrieb Lee unter ein Foto von sich und Katie in seinen Stories. Mit dieser rhetorischen Frage reagierte er auf die Anschuldigungen, er würde seine Frau durch übermäßige Zuneigung und Aufmerksamkeit psychologisch manipulieren, um Kontrolle über sie zu gewinnen. Die besorgten Freunde hatten zuvor erklärt, Katie sei "auf der ganzen Linie" auf Lee hereingefallen und würde nun sogar planen, mit ihren Kindern zu ihm nach Dubai zu ziehen.

Auch Katie selbst verteidigte ihre Ehe mit einem scharfen Statement auf Instagram. Nachdem sich auch Ex-Freundinnen von Lee besorgt über die Beziehung geäußert hatten, ließ die 47-Jährige ihrem Ärger freien Lauf. "Ich bin mit dem Mann verheiratet, den du willst und nie wieder haben wirst", schrieb sie an eine der Frauen gerichtet. Sie warf der Ex-Freundin vor, aus Bitterkeit zu lügen und sich lächerlich zu machen. Katie betonte, dass Lee "der schönste Mensch" sei, den sie kenne, und dass sie die "richtige feminine Frau" für ihn sei. Zusätzlich heizte das Paar Babygerüchte an, als Lee KI-generierte Bilder einer Frau mit Babybauch und einem "Traumhaus" mit Kinderzimmer postete. Ein Sprecher von Katie stellte jedoch später klar, dass sie nicht schwanger ist.

Die Beziehung zwischen Katie und Lee entwickelte sich rasant. Nur Wochen nachdem Katie ihre Trennung von JJ Slater bestätigt hatte, lernte sie Lee im Januar kennen. Im selben Monat verkündete sie bereits ihre Verlobung mit dem Mann aus Nottinghamshire – und nur wenige Tage später folgte bereits die Hochzeit. Für Katie ist es bereits die vierte Ehe. Die Mutter von fünf Kindern lebt mittlerweile mit Lee in Dubai, wobei ihre Freunde laut Daily Mail besorgt sind, dass sie ihre Pläne zur Rückkehr nach England ständig ändere. Die Sorgen ihres Umfelds scheinen bei der Realitystar-Dame jedoch auf taube Ohren zu stoßen.

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026