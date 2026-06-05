"Ted Lasso"-Star Anthony Head ist mit 72 Jahren verstorben

Traurige Nachrichten für alle Fans von Anthony Head (72): Der britische Schauspieler ist jetzt im Alter von 72 Jahren verstorben. Er erlag friedlich den Folgen einer Lungenentzündung, umgeben von seiner Familie. Seine Töchter Emily und Daisy Head bestätigten den Tod ihres Vaters in einem gemeinsamen Statement gegenüber der Press Association. "Mit schweren Herzen geben wir den Tod unseres außergewöhnlichen Vaters Anthony Head bekannt", schrieben die beiden.

In ihrem Statement betonten Emily und Daisy, wie sehr ihr Vater seinen Beruf geliebt habe. "Er liebte seine Arbeit sehr, und er betrachtete sich stets als unglaublich glücklich, während einer Karriere, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckte, mit so außergewöhnlich talentierten Menschen in so wunderbaren Produktionen zusammenarbeiten zu dürfen", schrieben die Töchter weiter. Außerdem baten sie darum, ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren. "Unser Schmerz ist weit größer als die Lücke, die er hinterlassen hat, aber wir wissen, dass sein Vermächtnis weiterleben wird."

Anthony erlangte internationale Bekanntheit durch seine Rolle als Rupert Giles in der Jugendserie Buffy – Im Bann der Dämonen, die Ende der 1990er Jahre zu einem weltweiten Hit wurde. Neben seinen Auftritten in der Sketchshow "Little Britain" verkörperte er in der BBC-Serie "Merlin" den König Uther Pendragon. Zuletzt war er in der AppleTV+-Serie "Ted Lasso" als Ex-Fußballclub-Besitzer Rupert Mannion zu sehen. Seine Töchter Emily und Daisy sind ebenfalls als Schauspielerinnen tätig und folgten damit in die Fußstapfen ihres Vaters.

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Getty Images Anthony Head, Schauspieler

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Getty Images Emily, Anthony und Daisy Head bei der Aftershow-Party "The 25th Hour" in London, 2012

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Getty Images Anthony Head bei der Comic-Con International 2014

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