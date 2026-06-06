Sarah Michelle Gellar ehrt verstorbenen Co-Star Anthony Head

Sarah Michelle Gellar (49) nimmt mit emotionalen Worten Abschied von Anthony Head (72). Der Schauspieler ist am Freitag im Alter von 72 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Nun meldete sich seine frühere Serienkollegin auf Instagram zu Wort. Die Schauspielerin, die gemeinsam mit ihm in Buffy – Im Bann der Dämonen vor der Kamera stand, teilte mehrere gemeinsame Erinnerungsfotos. Dazu schrieb sie: "'Sagt Giles, dass ich es herausgefunden habe und dass es mir gut geht.' Nun, ich habe es nicht herausgefunden und es geht mir nicht gut. Aber ich weiß, dass ich die Glückliche bin, weil ich dich kennen durfte." Außerdem dankte sie seinen Töchtern Emily und Daisy dafür, "dass sie ihren Vater nicht nur mit mir, sondern mit der Welt geteilt haben."

Mit ihrer Botschaft reagierte Sarah auf die traurige Nachricht, die Emily und Daisy Head bekanntgegeben hatten. In einem Familienstatement, das unter anderem von der Press Association verbreitet wurde, hieß es, Anthony sei friedlich gestorben und im Kreis seiner Familie gewesen. Die Angehörigen baten zugleich darum, ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren. Auch andere Wegbegleiter äußerten sich bestürzt. Brett Goldstein würdigte ihn als außergewöhnlichen Menschen und schrieb: "Anthony Head war ein brillanter Schauspieler, der den schlimmsten Menschen der Welt gespielt hat – und das war eine unglaubliche Leistung, weil er der beste Mensch war. Unendlich charmant, freundlich und lustig."

Anthony wurde vor allem durch seine Rolle als Rupert Giles in der Kultserie "Buffy" weltbekannt. Zudem war der britische Schauspieler in zahlreichen Produktionen wie "Ted Lasso", "Little Britain", "Silent Witness" und Doctor Who zu sehen. Auch seine Töchter sind in der Film- und Serienwelt aktiv: Emily Head spielte unter anderem in "The Inbetweeners", Daisy Head war in Serien wie "Harlots" und "Shadow and Bone" zu sehen. In ihrem Statement betonten die beiden, dass ihr Vater seinen Beruf sehr geliebt habe und sich stets "unglaublich glücklich schätzte, neben so außergewöhnlich talentierten Menschen in wunderbaren Produktionen arbeiten zu dürfen."

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Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Anthony Head

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Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar mit Anthony Head und seinen Töchter Daisy und Emily sowie Seth Green

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